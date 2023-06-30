5月陸規上工業 利潤情況改善
國家統計局28日發布數據，5月份，隨著工業生產繼續恢復，大陸全國規模以上工業企業利潤同比下降12.6%，降幅較4月份收窄5.6個百分點，連續3個月收窄，企業利潤呈現穩步恢復態勢。
新華社報導，統計數據顯示，前5個月，規上工業企業利潤同比下降18.8%，降幅較1至4月份收窄1.8個百分點。
裝備製造業利潤保持較快增長，工業企業利潤行業結構持續改善。5月份，裝備製造業利潤同比增長15.2%，連續2個月保持兩位數增長。裝備製造業利潤佔規上工業的比重為39.6%，較4月份上升5.3個百分點，連續3個月上升，工業企業利潤行業結構改善態勢明顯。
分行業看，受汽車銷售較快增長、新能源汽車產銷兩旺、投資收益增加等因素共同作用，汽車製造業利潤增長1.02倍；電氣機械行業受太陽能設備、鋰離子電池等新能源產品帶動，利潤增長27.3%。
消費品製造業利潤降幅收窄，助推工業企業利潤改善。5月份，隨著消費需求不斷恢復，消費品製造業利潤降幅較4月份大幅收窄17.1個百分點，帶動規上工業利潤降幅收窄2.9個百分點。
不同規模企業利潤均有改善。5月份，規模以上工業企業中，大型、中型、小型企業利潤同比分別下降16.8%、8.1%、8.1%，降幅較4月份分別收窄6、7.4和3.2個百分點。
「總體看，工業企業利潤延續恢復態勢，但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，工業企業效益恢復的基礎仍不牢固。」大陸國家統計局工業司統計師孫曉表示，下階段要堅決貫徹中共中央、國務院決策部署，推動經濟回升。
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