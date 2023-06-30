湖南首條跨城地鐵 開通營運

6月28日，湖南首條跨市城市軌道交通線路——長株潭城際軌道交通西環線一期工程正式載客運營。自此，長沙湘潭之間通勤時間縮短至約20分鐘，兩地進入地鐵同城時代。

中新社報導，長株潭城際軌道交通西環線一期工程起於滬昆高鐵湘潭北站，止於長沙地鐵3號線山塘站，全長17.29公里，全線共設站8座。線路途經湘潭市雨湖區和長沙市岳麓區，串聯了湘潭北站、白泉鄉、觀音港片區、大王山旅遊度假區、坪浦組團，成為連接湖南湘江新區與湘潭九華經濟技術開發區的骨幹軌道交通快線。

該工程總體總包設計單位中鐵第四勘察設計院集團有限公司項目設計負責人王俯標介紹，線路設計時速近期80公里，遠期120公里，兼具地鐵、市域郊、城際鐵路多重功能定位。因線路高架段較長，為減少凍雨、冰雪等惡劣天氣下的道岔轉轍設備維護工作量，設計團隊首次在室外高架段增設道岔融雪裝置。

據悉，該工程是湖南打造「軌道上的長株潭」的標誌性項目，是長株潭城市群半小時交通圈的核心骨幹項目，承擔著優化城市空間布局、支撐湘江西岸發展、推進長株潭一體化發展的重要使命。