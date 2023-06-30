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第3屆非洲好物網購節 長沙開幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
湖南與非洲經貿往來歷史悠久，湖南的機電產品、服裝箱包、假髮、打火機等暢銷非洲，非洲的咖啡、紅酒等也源源不斷進入湖南。圖為湖南邵陽陽光發品有限公司位於南非約翰尼斯堡的店舖內，顧客試戴假髮。（新華社）
湖南與非洲經貿往來歷史悠久，湖南的機電產品、服裝箱包、假髮、打火機等暢銷非洲，非洲的咖啡、紅酒等也源源不斷進入湖南。圖為湖南邵陽陽光發品有限公司位於南非約翰尼斯堡的店舖內，顧客試戴假髮。（新華社）

南非的葡萄酒、衣索比亞的咖啡豆、幾內亞的非洲鼓……中國大陸民眾只要在線上動動手指，就可以購買超百款精選非洲特色產品。

中新社報導，28日，2023年第三屆中國—非洲經貿博覽會非洲好物網購節在中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區雨花區塊啟幕，以進一步深化中非經貿合作，助力非洲產品進入大陸市場。 　

作為非洲商品新消費平台，本次網購節以「湘約非洲」為主題，以電商直播嫁接「非洲製造」，以優良供給引領創造消費需求。活動將持續5天，中非主播達人將聯手推介，讓百餘款非洲特色商品進入大陸千家萬戶，著力打造內容優、服務佳、口碑好的網上購物節。 　

「中國的網友們，大家好！」當天，南非駐華大使謝勝文走進直播間，通過直播的形式向廣大網民介紹南非紅酒、博士茶以及非洲咖啡等產品，點燃了民眾的消費熱情。 　

據瞭解，湖南與非洲經貿往來歷史悠久，雙方供需契合、優勢互補，湖南的機電產品、服裝箱包、假髮、打火機等暢銷非洲，非洲的咖啡、紅酒、鮮花等源源不斷進入湖南。

湖南省商務廳副廳長周越介紹，近年來，湖南不斷探索對非經貿合作新模式，開展貿易互促、進行產業互動，促進通道互聯，推動並促成5個非洲國家的6類農產品市場准入，在坦桑尼亞、馬達加斯加建設農業合作園區，開通長沙至肯亞首都的客運航線，形成了良好湘非經貿發展態勢。

非洲 咖啡 直播

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