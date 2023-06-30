南亞東南亞工商領袖 相聚成都

第十二屆中國（四川）—南亞東南亞國家工商領袖峰會28日在成都開幕。南亞、東南亞國家駐華使領館和商務機構代表，南亞、東南亞區域國際組織，國家及地區商協會，標準化機構和企業代表等相聚成都，探尋實現區域繁榮之路。

中新社報導，當前，中國大陸與南亞、東南亞國家各領域合作不斷深化，經貿往來保持良好發展勢頭，區域市場規模龐大，合作潛力巨大。深化工商合作，將有助於推進區域經濟一體化進程，打造新的經濟增長點。

會上，南盟工商會代會長錢迪·拉傑·達卡爾致詞表示，一帶一路倡議為加強互聯互通和貿易交往創造了良好的框架。

南亞地區擁有巨大的投資機會，包括基礎設施建設、旅遊、農業、建築、能源等，歡迎中國投資商前往南亞投資。

寮國工業與貿易部部長瑪萊通·貢瑪西指出，大陸和東協互為最大貿易夥伴和重要投資夥伴，雙方共同分享龐大市場，充分發揮產業互補、供應緊密、產業鏈優勢，展現了廣闊的合作前景。中老鐵路的開通運行加強了老中人文交流、交通運輸、貿易往來。

菲律賓中國瞭解協會主席勞爾·蘭比諾關注到數位經濟和綠色經濟。他在主旨演講中表示，大陸正加快發展新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源等新興產業。中國大陸與東南亞國家可以共同推進新興技術發展，共同促進清潔技術、可再生能源和環境可持續發展，為經濟持續增長創造有利環境。

巴基斯坦外交部輔秘穆哈默德·穆達希爾·提普分享了中巴經濟走廊的發展成果。他說，為打造中巴經濟走廊，中國在巴基斯坦基礎設施和能源領域投資超百億美元，促進了巴基斯坦各行業、各領域發展，使該國人民受益。

數據顯示，2022年，四川與南亞、東南亞國家進出口總額超過2158億元人民幣，約佔當年四川進出口總額的五分之一。