專家談陸新趨勢 悅己消費正夯

京東集團副總裁、首席經濟學家、京東經濟發展研究院院長沈建光28日在天津表示，根據京東最新數據，新技術、新設計、新體驗等新品消費規模和增速不斷走高；健康、悅己消費等更加得到消費者追捧。

中新社報導，2023海河國際消費高峰論壇當天舉辦，沈建光在論壇上作上述表示。

伴隨新冠疫情防控平穩轉段，大陸消費市場逐漸復甦。大陸國家統計局數據顯示，今年5月，大陸商品消費繼續增長，餐飲、文化及旅遊相關服務消費持續回暖，網絡購物佔比穩步提升。

沈建光表示，目前大陸線上消費潛力加速釋放。根據京東最新數據，高端消費持續上行，跨境進口消費快速發展；中低線城市、縣域農村線上消費快速增長。

「中國消費增長與創新具有強勁的增長動力和廣闊的發展空間，中國巨大的消費市場也會成為具有全球影響力的世界市場。」大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所所長王微表示，目前，一批兆級消費增長點成了重要動力源。這些增長點包括：新國貨、數位文娛、宅生活服務、新能源汽車、生鮮電商等。

王微說，大陸人口年齡及家庭結構變化，特別是規模龐大且快速發展的老齡化、Z世代等新生代不斷崛起以及家庭結構的小型化，正在重新定義大陸的消費人群，促使消費需求不斷細分。同時，綠色低碳消費有利於優化內需結構，推動消費向節能降碳、資源節約、環境友好等轉變，帶動綠色出行、綠色住房及家居、資源循環利用等消費市場快速發展。

波士頓諮詢（BCG）中國區主席、董事總經理、全球資深合夥人廖天舒認為，大陸消費市場格局正在發生改變，不同年齡段消費者有不同需求。例如Z世代，相對於悅人，更多為悅己。

本次論壇由大陸商務部支持，天津市政府主辦，天津市商務局承辦，以「國際消費中心城市：牽引消費復甦的重要引擎」為主題，來自美國、法國、英國、瑞士、墨西哥、澳洲等29個國家和地區的160餘位來賓出席。與會者圍繞消費升級新機遇、未來消費中心城市發展趨勢等話題展開討論。