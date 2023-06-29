陸央行調查：16.2%民眾未來3個月願購房 比例回落

大陸央行29日公布《2023年第2季城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，未來三個月，16.2%的居民打算買房，該比例大幅低於今年第1季的17.5%。顯示大陸民眾購房意願下降，或暗示未來房市銷售可能仍低迷。

報告顯示，對下季房價，15.9%的居民預期「上漲」，大幅低於上季的18.5%；54.2%的居民預期「基本不變」，與上季持平；16.5%的居民預期「下降」，大幅高於上季的14.4%；13.4%的居民「看不準」，與上季基本持平。意味認為房價要上漲的大陸民眾比例大幅下降。

在投資與儲蓄方面，調查顯示，傾向於「更多消費」的居民佔24.5%， 較上季增加1.2個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔58%，比上季增加0.1個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔17.5%，比上季減少1.3 個百分點。代表民眾消費意願走高，儲蓄意願仍然增加，但投資意願減少。

問及未來三個月準備增加支出的項目時，居民選擇旅遊的比例從上季度的24%升至26.0%。代表大陸民眾旅遊的意願持續回升。

而大陸央行同時發布另一份對於企業家與銀行家今年第2季問卷調查，調查顯示企業家宏觀經濟熱度指數為30.9%，比上季下降3個百分點，比去年同期上升4.3個百分點。其中，39.2%的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，59.9%認為「正常」，0.9%認為「偏熱」。

而銀行家宏觀經濟熱度指數為37.8%，較上季下降2.4個百分點。其中，有62.4%的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季減少0.4個百分點；有31%的銀行家認為「偏冷」，比上季增加2.6個百分點。對於下一季，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為44.7%， 高於本季6.9個百分點。顯示銀行家認為當前宏觀經濟寒意仍未退去。