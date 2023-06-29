北交所攜手港交所推「北+H」 支持企業兩地上市

北京證券交易所（北交所）29日攜手香港交易所（港交所）簽署合作諒解備忘錄，宣布支持企業「北+H」兩地上市安排，意即北交所和港所將支持雙方市場符合條件的已上市公司，在對方市場申請上市，有望推動兩地資本連結，推動京港市場共同繁榮。

綜合新華社、澎湃新聞報導，北交所總經理隋強表示，推出京港兩地上市安排，是持續深化北交所改革、回應市場需求的重要舉措，將進一步拓寬大陸和香港交易市場的惠及面，便利更多企業借助京港市場加速發展和國際化。京港兩所的合作也有望助力北京國際科創中心建設，同時鞏固香港國際金融中心地位。

隋強透露，近期，有的北交所上市公司已提出開啟赴港二次上市，以豐富融資渠道、便利開展國際業務；有的在港上市公司也提出，以「北歸」上市方式，盼能分享北交所發展紅利。

港交所集團行政總裁歐冠升則說，備忘錄為兩家交易所長期深入的金融合作奠定了良好的基礎，也為香港連接中國大陸與世界邁出了新的一步。期待能推動兩地資本市場的共同繁榮。

未來，北交所與港交所上市公司將實現「雙向奔赴」。具體而言，北交所上市公司若符合港交所的上市條件，可按照大陸《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》規定，向港交所提交發行上市申請文件，並報中國證監會備案。另一方面，在港上市公司，若符合中國證監會有關規定及北交所發行上市條件，亦可按現行制度規則，申請在北交所公開發行並上市。