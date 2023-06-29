人民銀行調查：未來三個月民眾購房意願降低

大陸央行最新調查顯示，未來三個月打算出手購房的民眾比例出現回落，較第一季度下降1.3個百分點。

據澎湃新聞報導，人民銀行6月29日公佈的《2023年第二季城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，未來三個月，有16.2%的居民打算購房，低於今年第一季的17.5%。

針對房價預期，調查顯示，更多居民認為下季度房價會下降，佔16.5%，大幅高於上季的14.4%。另外，15.9%的居民預期房價「上漲」，低於上季的18.5%；54.2%的居民預期「基本不變」，與上季基本持平；13.4%的居民認為「看不準」，也與上季基本持平。

調查還顯示，民眾的儲蓄意願在第二季小幅增長，消費意願大幅走高，而投資意願出現較大回落。

報告稱，傾向於「更多消費」的居民佔24.5%， 比上季增加1.2個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.0%，比上季增加0.1個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔17.5%，比上季減少1.3個百分點。

此外，被問及未來三個月準備增加支出的項目時，民眾選擇旅遊的比例從上季度的24%升至26.0%，顯示居民的旅遊意願繼續回升。

大陸央行同時公佈的今年第二季企業家和銀行家問卷調查顯示，其對宏觀經濟熱度的判斷出現回落。

其中，第二季企業家宏觀經濟熱度指數為30.9%，比上季下降3.0個百分點，比上年同期上升4.3個百分點。其中，39.2%的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，59.9%認為「正常」，0.9%認為「偏熱」。

銀行家宏觀經濟熱度指數為37.8%，比上季下降2.4個百分點。其中，有62.4%的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季減少0.4個百分點； 有31.0%的銀行家認為「偏冷」，比上季增加2.6個百分點。對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為44.7%， 高於本季6.9個百分點。