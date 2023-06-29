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台北夏季旅展邀陸官員被擋　陸委會：考量兩岸整體情勢

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
台方聯審會決定，拒絕大陸地方旅遊官員赴台參與今年台北夏季旅展。圖為去年旅展盛況。(本報資料照片)
台方聯審會決定，拒絕大陸地方旅遊官員赴台參與今年台北夏季旅展。圖為去年旅展盛況。(本報資料照片)

「2023台北夏季旅展」下月登場，受邀的大陸官員無法來台，業者認為此舉恐使兩岸觀光前景更為悲觀。陸委會副主委詹志宏29日表示，這是聯審會做出的共同決定，主要考量到兩岸整體情勢發展，和旅遊相關業者的利益和民意。

「2023台北夏季旅展」將於7月中旬登場，擬邀請大陸九省旅遊官員、旅遊業者來台，提出212人名單，日前陸委會、移民署和觀光局對觀展專案召開聯審會後，決定不准大陸官方人士來台，核准137人為陸方旅遊相關企業、演員。

詹志宏表示，該案是各相關主管機關召開聯審會，做出的共同決定，移民署已代表聯審會對外說明，考量因素包括兩岸整體情勢，和旅遊相關業者的利益及民意，所以對一百多位陸方旅遊業者、參展的演藝人士全部放行，至於陸方官員他們來參展，其必要性、急迫性及不可替代性存有疑義，所以不予許可。

對於外界質疑，我方對大陸人士來台的專案申請，仍按照疫情期間的必要性、急迫性及不可替代性做評估，是否不合時宜，詹志宏回應說，就兩岸人員往來管理，我方是隨疫情趨緩，逐步推動健康有續交流，不是疫情趨緩後，「我們立刻無條件的全面開放。」

他說，我方希望能檢討過去兩岸交流產生的各類問題，強化安全管理，朝健康、有序來發展，所以今年年初以來是逐步檢討、開放，目前為止對專業的各類人士交流，已開放一半的項目，專案方面，若具備必要性、急迫性及不可替代性等，敘明理由，經主管機關認可後，都可以許可入境，剩下的其他類別，也會持續的檢討、逐步開放。

另，就先前三重先嗇宮舉辦兩岸共祭伏羲典禮，因主辦單位包括大陸甘肅省台辦，陸委會認為疑違反兩岸條例將查處。詹志宏說，現在的進度是請主管機關了解詳情，「他們正在查處的過程當中，我們還在等待」，有結果後再來宣布。

對於兩岸共祭伏羲遭查處，接下來七、八月的南投和大陸杭州「兩湖論壇」，以及台北上海「雙城論壇」是有也有違法疑慮，詹志宏說，根據規定，若有合作行為要先報請主管機關核准，上述活動都行之有年，只要報給主管機關並核准，就沒有涉及違反兩岸條例第三十三條之一的問題。

主管 詹志宏 移民署

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