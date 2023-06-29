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赴陸人身自由遭侵害案例增　陸委會放話中共：適時反制

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委詹志宏29日在記者會上，進一步提醒國人注意赴陸風險，提供陸委會的提醒和建議。攝影／記者陳政錄
陸委會副主委詹志宏29日在記者會上，進一步提醒國人注意赴陸風險，提供陸委會的提醒和建議。攝影／記者陳政錄

近期國人赴陸從事各類交流人數逐增，但陸委會副主委詹志宏29日表示，國人在大陸受到人身自由、安全受迫害及不友善對待的一些違常案例今年來明顯增加，受害對象包括立法委員、學者專家、一般民眾等。他喊話，若持續採取不友善舉動，我方將適時採取必要作為，屆時一切責任應由中共當局完全承擔。

詹志宏表示，最近持續出現國人在赴陸時，遭受人身自由與安全受迫害及不友善對待的一些違常個案，加上對岸「反間諜法」修正案將從7月1日開始實施，已引發我方從事交流人士的高度不安與疑慮。

他說，據陸委會掌握的「許多個案」顯示，我方人士赴陸旅行或從事學術、經濟、文化、宗教等交流活動，當進出大陸時，曾遭遇陸方在未說明緣由下，以不合理、長時間的盤查、詢問後，方放行通關或停止限制人身自由，「但是也有的就被留置下來」，也有人遭到任意盤問及查驗個人手機、電腦等隨身物品等，受害對象包括我方立法委員、學者專家、一般民眾等。

因此，詹志宏表示，再一次提醒國人，如需要赴陸交流，必需高度注意風險，處處小心謹慎，先到陸委會「國人赴大陸地區動態登錄系統」登錄，遇有突發事件，利用海基會24小時緊急服務專線，尋求政府提供必要之協助。

詹志宏建議，赴陸交流前必須洽請邀請或主辦單位，要求陸方主管機關明確承諾，確保不被無理留置，參訪期間人身自由與安全不會遭到不明原因迫害；最好全程集體行動、團進團出，遇到突發狀況應互相協助，除立即通知陸方邀請或主辦單位協助，也應要求陸方說明原因並立即改善，並儘速通知陸委會、海基會。

詹志宏還說，出發大陸前，應注意手機、個人電腦等物品，是否存有可能構成陸方相關機關搜查、沒收或入罪的內容，也建議在台灣先存備份之後來刪除。

詹志宏喊話，兩岸逐步恢復健康有序交流之際，中共應摒棄政治操作與一味批評及卸責我方的作法，而應先檢視大陸主管部門是否可公平友善對待往來兩岸的我方民眾，檢討其內部機制運作、完備其機關間協調，而非相互推諉，陷我方民眾自由與安全於不顧，讓侵犯我方民眾人權的事情一再發生。

詹志宏說，假設陸方持續採取對我方赴陸民眾不友善的舉動，我方將會適時採取必要作為，屆時一切責任應由中共當局完全承擔。

面對媒體關切，所謂「必要作為」為何？詹志宏說，今天重點是呼籲國人注意，也不希望推進到「這個階段」，如果有的話，會把反制方案適時對外公布。

至於被「留置」者，詹志宏在記者會上表示，個案未獲得家屬授權說明，但可以講的是，他到目前為止還沒有被釋放，也沒有被起訴，雖陸方有一些說明，但我方仍很難理解他究竟是違反了哪一個法規。

據了解，這位被留置的案例是指3月到大陸後，失聯的八旗文化總編輯富察（本名李延賀），而受害的立委，是原訂五月赴陸參加宗教文化交流活動，但入境廈門時被拒絕入境的立委賴香伶。

陸委會過去整理中共可能運用間諜，逮捕、起訴或限制人身自由之行為樣態。取自陸委會臉書
陸委會過去整理中共可能運用間諜，逮捕、起訴或限制人身自由之行為樣態。取自陸委會臉書

詹志宏 陸委會 中共

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