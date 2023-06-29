快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳蘋果計劃將供應鏈移出大陸？富士康董事長這麼說

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為富士康董事長劉揚偉。（取自界面新聞）
圖為富士康董事長劉揚偉。（取自界面新聞）

在中美兩國角力不斷之下，全球供應鏈也紛紛尋找新出路。針對美國蘋果公司是否計劃將從大陸移出供應鏈，富士康董事長劉揚偉28日對陸媒環球時報否認此一說法。

環球時報報導，富士康董事長劉揚偉28日出席夏季達沃斯論壇分論壇「亞洲製造業復甦」並發表演講。針對記者提問，蘋果供應鏈是否會因中美關係緊張而採取措施而移出大陸時，劉揚偉予以「沒有，沒有」予以否認。不過，消息指出，鴻海稍後補充解釋，「劉揚偉說法僅針對富士康，不代表蘋果或其供應鏈廠商立場。」

劉揚偉於論壇上就去風險化並不是去產能化表示，「這種風險是管理上的風險，不是產能上的風險，例如碰到地震、風災等，主要不是去風險，而是為了企業的可持續發展」。

劉揚偉還說到，大陸目前已經是全球最大的製造基地，亞洲具備建構區域製造體系的潛力。「製造業在經濟發展中扮演著不可取代的重要角色」，提升了資源利用率、提供了廣泛的就業機會，是穩定、繁榮社會的重要力量。而亞洲國家基於大陸完整龐大的製造體系，可建構區域製造體系，這不僅是大陸的機會，也是亞洲其他國家的機會。

北京商報則報導，在眾人討論蘋果供應鏈轉移的問題時，蘋果在大陸的代工廠還在搶人。由於iPhone 15量產在即，富士康、立訊精密、和碩等多家「果鏈」公司早已紛紛啟動「搶人」模式。

日前，富士康招聘訊息還顯示，開出了返費最高人民幣3,500元的內部合夥人獎金計劃，內部員工無論是自薦還是推薦他人成功入職並在職90天以上，即可獲得這筆獎金。

此外，報導還引述大陸業內專家分析指，對於蘋果產業鏈外移問題，並非可簡單用「是」或「否」來回答。大陸產業觀察家洪仕斌分析，相比中國大陸，目前東南亞諸國的土地成本相對低廉，勞動力成本有相對優勢，「企業遷徙是市場規律下必然之舉，但這並不意味蘋果就要拋棄中國（大陸）的供應商」。

他認為，現階段在大陸涉及「果鏈」的供應商就超過150家，這些廠商「均經過嚴格的篩選並掌握關鍵技術環節」，短時間內難以被替代。

北京 鴻海 富士康

延伸閱讀

美股指數多收黑 法人：台股量縮買盤保守

昔夥伴今開戰！美新創Lordstown聲請破產 並提告鴻海

劉揚偉三三會例會開講 談量子技術他這樣說

劉揚偉BBC專訪：美中交惡 押注EV是鴻海去風險化一環

相關新聞

人民幣續跌再度失守7.26 今日下跌逾200點

近期人民幣匯市浮浮沉沉，一波三折。離岸人民幣對美元匯率持續走低，29日再度失守7.26，日內下跌超過200點。其中，人民...

傳蘋果計劃將供應鏈移出大陸？富士康董事長這麼說

在中美兩國角力不斷之下，全球供應鏈也紛紛尋找新出路。針對美國蘋果公司是否計劃將從大陸移出供應鏈，富士康董事長劉揚偉28日...

沒有大陸帳戶也能行動支付！微信將支援綁定境外信用卡

看準大陸疫後對外開放，會有更多境外商旅客赴華的消費支付迫切需求，大陸兩大支付平台微信跟支付寶將允許用戶將海外信用卡連接到...

中藥材魔幻飆漲 是牛市來了？還是人為炒作？

中國的中藥材市場，正經歷著史上「最魔幻一年」，比黃金還貴的價格，讓人開車10多個小時連夜搶貨也在所不惜。媒體調查發現，中...

安永：中國A股、香港表現兩樣情 下半年香港有望復甦

安永發布《2023年上半年首次公開募股報告》，今年上半年中國和香港仍是全球IPO活動的重要地區，雖仍受到疫情影響。中國A...

天津總裝空客飛機 首交匈牙利威茲航空

中國大陸天津的空中客車（空中巴士）亞洲唯一民用飛機總裝線，6月27日向匈牙利威茲航空交付1架A321neo飛機。這是中國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦