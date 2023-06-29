醫護人員嚴重短缺 香港大幅增加認可大陸醫學課程資格

香港當局近日大幅增加認可中國大陸的大學醫學課程資格，獲認可課程的醫生或畢業生可申請到香港公立醫療機構工作，待完成一定服務期限並取得資格後，可自行在港執業。

由於醫護人員嚴重短缺，港府近年積極引進海外醫護人員，包括去年起公布首批認可的海外醫學課程資格，其後又陸續公布了兩批，昨天又公布了第四批。

港府公布的首批海外認可醫學課程資格中，只有美國、英國和澳洲等國家的大學醫學課程，到了第二批才加入大陸復旦大學的內外全科醫學士，第三批加入上海交通大學和武漢大學的個別醫學課程。

官方衛生署昨天公布的第四批25個海外醫學課程資格中，獲認可的大陸醫學課程增加到7個，涉及的大學依然有復旦大學、上海交大，以及新增中山大學的臨床醫學專業5年制醫學課程、清華大學的臨床醫學博士專業。

衛生署表示，連同首三批公布的醫學資格名單，香港至今已承認100項海外醫學資格。

依據本地醫生註冊條例，獲香港承認醫學資格的非本地培訓醫生，可申請在本地公營醫療機構擔任醫生，並在服務一定年期、取得專科資格及通過評核後，可以在港自行執業。

至於獲承認醫學資格卻尚未實習過的畢業生，必須先行參加本地官方認可的執業資格試，再申請到公營醫療機構執業，取得符合註冊醫生條件後，最終也可以自行在港執業。