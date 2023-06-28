大基金二期將砸超百億 參與華虹科創板IPO

大陸晶圓代工業者華虹半導體（簡稱華虹宏力）即將登陸上交所科創板，該公司28日公告，大陸國家積體電路產業基金II（大基金二期）將作為戰略投資者參與建議人民幣股份發行，認購總額不超過人民幣30億元（約台幣128億元）的人民幣股份。

大陸證監會本月6日同意華虹半導體科創板IPO註冊。招股書顯示，華虹宏力本次IPO擬發行不超過4.34億股新股，擬募資額高達人民幣180億元。若華虹宏力成功上市，將成為繼晶合集成、中芯集成之後，上交所科創板年內第三家上市的晶圓代工廠。

公告指出，華虹半導體、大陸國家積體電路產業基金II、國泰君安及海通證券於2023年6月28日訂立國家積體電路產業基金II認購協議。

華虹半導體董事會認為，人民幣股份發行將使該公司能透過股本融資進入中國大陸資本市場，從而拓寬公司的籌資管道及股東基礎，並改善公司的資本結構。

此外，華虹半導體董事會認為，人民幣股份發行將能夠進一步加強集團的財務狀況，滿足集團的一般企業用途及營運資金需求，並進一步提升公司在中國大陸市場的企業形象、知名度及市場佔有率，鞏固在中國大陸領先的純晶圓代工企業的地位。

華虹半導體披露，大基金二期與該公司附屬公司無錫合營公司之間的現有戰略夥伴關係，董事會認為，大基金二期認購事項可增強公司與國家積體電路產業基金II的緊密戰略夥伴關係，並確保大基金二期透過資本投資及提供其他資源對集團業務發展的持續支援。

大陸國家積體電路產業基金II主要透過股權投資於積體電路產業價值鏈進行投資，其中以積體電路晶片生產及晶片設計、封裝測試以及設備及材料為主。大基金二期主要股東有大陸財政部、國開金融有限責任公司、重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) 等。大基金二期由華芯投資進行管理。