乘聯會5月報告 新能源車滲透率提升

大陸全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）27日發布的2023年5月汽車智能網聯洞察報告顯示，5月中國大陸新能源汽車市場延續良好表現，市場滲透率穩步提升。

中新社報導，乘聯會稱，大陸新能源汽車市場，2023年5月銷售71.5萬輛，環比增長12.6%，同比增長60.7%，滲透率達到30%。其中，乘用車銷售68.9萬輛，環比增長13.2%，商用車銷售2.5萬輛，環比下降3.3%，同比增長42.4%。

2023年5月，新能源轎車占新能源汽車整體的49.3%，比去年同期降低5.8個百分點；新能源MPV和SUV同比增長明顯，分別為462%和81.3%。新能源MPV依然是增長最快的品種。

從裝車比例上看，新能源乘用車在L2級以上的裝車比例要顯著高於燃油車型。2023年一季度，新能源乘用車L2+級輔助駕駛的裝車占比提升，比去年同期高了4.2個百分點。從價位來看，24萬元人民幣以上價位的新能源乘用車，在2023年一季度有七成以上的車輛達到了L2級以上。

此外，在地區分布上，L2+級的乘用車主要在江浙一帶銷售。L2+級占比最高前十位城市中，只有深圳不在江浙地區。目前，前十位城市的銷量總規模已經達到了大陸全國的一半。