紐總理會李強 重申奉行一中政策、歡迎陸加入CPTPP

紐西蘭總理希金斯27日會見大陸國家主席習近平後，28日上午再與大陸國務院總理李強舉行會談，據大陸外交部官網消息，希金斯表示紐方堅定奉行一個中國政策，並表態歡迎中國大陸申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

兩國還簽署科技、教育、農業、林業、檢疫、食品安全、知識產權等多項雙邊合作文件。

李強表示，中國與紐西蘭建交50多年來，兩國關係一直走在中國同西方國家關係前列，明年，中紐將迎來建立「全面戰略夥伴關係」10周年，中方願同紐方進一步深化友誼，推動各領域合作邁上更高水平。

李強指出，中方願同紐方分享中國發展帶來的新機遇，並呼籲兩國要用好中紐「自貿協定升級議定書」，推動貿易投資邁上新台階。另兩國要推動數位經濟、綠色經濟、創意產業、教育、旅遊等領域合作，共同倡導自由貿易，並支持亞太區域合作，拓展區域經濟合作。

據中方消息，希金斯表示，中國在全球和地區事務中發揮著十分重要的作用。紐中兩國致力於加強溝通，增進了解，妥善處理分歧，在各層級、各領域開展了廣泛深入的合作。

希金斯還說，紐方對中方擴大開放帶來的機遇感到振奮，願同中方落實好雙方達成的一系列共識，深化經貿、科技、教育、可再生能源、地方等領域交流合作，就太平洋島國和多邊事務加強溝通協調，共同推動經濟復甦，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。他也歡迎更多中國企業家、遊客和留學生前往紐西蘭。

會談後，李強與希金斯共同見證兩國簽署科技、教育、農業、林業、檢疫、食品安全、知識產權等多項雙邊合作文件。此次希金斯訪中期間，兩國還發表了《中華人民共和國和新西蘭關於全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

聲明中除了提到紐西蘭重申堅持一中原則，兩國也對中紐自貿協定升級議定書2022年生效實施表示歡迎，認為其使原有協定得以擴展並更加現代化，並預計在2023年內啟動服務貿易負面清單談判。

中紐還表示願加強雙邊貿易，紐西蘭表示歡迎中國大陸申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。雙方還重申堅持多邊主義，維護以聯合國為核心、以國際法為基礎的多邊體系，以及根據《聯合國憲章》通過對話協商解決國際間爭端的重要性。