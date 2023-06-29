中博會開幕 逾2千內外企業參展

第十八屆中國國際中小企業博覽會和第二屆中小企業國際合作高峰論壇27日在廣州開幕。

中新社報導，大陸工業和信息化部部長金壯龍通過視訊方式出席開幕式並致詞。金壯龍指，近年來，中國大陸中小企業規模效益穩步增長，2022年底大陸中小微企業數量超過5200萬戶，規模以上工業中小企業經營收入超過80兆元人民幣。創新能力顯著增強，累計培育專精特新企業8萬多家、專精特新小巨人企業9000家。

同時，大陸中小企業穩鏈強鏈作用突出，超四成專精特新小巨人企業聚集在新材料、新一代信息技術、新能源汽車及智能網聯汽車領域，超六成深耕工業基礎領域，超九成是大陸國內外知名大企業的配套供應商，在支撐經濟穩步增長、維護全球產業鏈供應鏈穩定中發揮著重要作用。

本屆中博會共邀請境內外2000餘家企業參展，展覽面積約8萬平方公尺，包括主題展、專業展和網上中博會。主題展包括國際展區（含主賓方展區、其他國家及地區展區）、港澳台展區、省區市展區（含專精特新展區、中小企業特色產業集群及創新服務展區）等。專業展包括工業互聯網展區、融通創新展區、未來產業展區、老字號企業展區等。

高峰論壇上，大陸工業和信息化部、國家市場監督管理總局和內蒙古、福建、廣東、廣西、雲南、甘肅、新疆等省（區）及新疆生產建設兵團有關負責人，共同啟動「三賦」行動全國行活動（數字化賦能、科技成果賦智、質量標準品牌賦值中小企業全國行活動），並促成一批項目簽約。

本屆中博會和高峰論壇由大陸工業和信息化部、國家市場監督管理總局、廣東省人民政府共同主辦，越南工貿部和聯合國工業發展組織擔任主賓方。