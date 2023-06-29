陸國家發改委：一帶一路 合作領域不斷拓展

大陸國家發展和改革委員會區域開放司副司長梁林沖27日在2023年夏季達沃斯論壇「一帶一路倡議的未來」對話會上表示，截至目前，共建一帶一路已經吸引了全球超過四分之三的國家和主要國際組織參與。

中新社報導，梁林沖表示，2013年大陸提出共建一帶一路倡議以來，取得了巨大成就，成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。截至目前，共建一帶一路已吸引了全球超過四分之三的國家和主要國際組織參與。同時，合作領域不斷拓展，共建一帶一路在深化政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通的基礎上，著力推進健康、綠色、數位、創新絲綢之路建設，為全球發展培育新增長點。

他介紹，目前，共建國家互聯互通能力水平不斷提高，共建一帶一路基本形成了「六廊六路多國多港」的互聯互通架構，建設了中老鐵路、雅萬高鐵等一批標誌性項目，中歐班列已通達歐洲25個國家的213個城市。貿易投資自由化便利化水平不斷提升。同時，建成一批小而美民生工程項目，為共建國家消除貧困、增加就業、改善民生作出積極貢獻。

梁林沖表示，下一步重點圍繞3方面合作，一是加強基礎設施硬聯通。大陸將與共建國家持續完善互聯互通合作，不斷深化傳統和新型基礎設施項目合作，鞏固穩定提升中歐班列發展水平。二是深化規則標準軟聯通。大陸將加強與各國和國際組織之間的規則標準對接，穩步擴大制度型開放。三是鞏固人文交流心聯通。大陸將與共建國家深入開展各領域人文交流與合作，更多開展小而美民生工程建設。