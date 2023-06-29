綠色低碳經貿交流 200人與會

綠色低碳高質量發展泉城論壇暨海峽兩岸產業合作區建設推進會27日在山東濟南舉辦。大陸全國台企聯、台灣商業總會、海峽兩岸經貿文化交流協會等重要商協會代表，以及兩岸專家學者等200餘人參會。

中新社報導，活動以「綠色低碳、融合發展、共贏未來」為主題，旨在與台商共享發展機遇，持續推進海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區建設，打造黃河流域對台合作新重鎮，推動兩岸關係和平發展、融合發展。

大陸國台辦主任宋濤在致詞中表示，山東舉辦此次兩岸經貿交流活動，有助於進一步擴大兩岸經濟交流合作、深化兩岸產業融合發展。山東高度重視魯台交流合作，落實落細各項惠台利民政策，著力為台胞台企營造良好發展環境。國台辦將一如既往支持山東擴大對台交流合作，繼續助力山東成為廣大台灣同胞投資興業、安居樂業的熱土。

中共山東省委副書記、省長周乃翔表示，山東是大陸與台灣交流最頻繁、合作最密切的省份之一，將進一步深化魯台科技、經貿、人文等領域交流合作，不斷拓展新一代信息技術、新能源、精細化工、精密機械、生物科技、醫療健康、現代農業等產業合作的廣度和深度。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會監事長黃明智介紹，為讓廣大台商率先分享發展機遇，山東在濟南設立海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區，打造台商集聚的新重鎮。目前，合作區知名度和美譽度得到了廣大台商的充分認可。未來隨著山東高質量發展不斷釋放出動力，合作區優勢和持續效應將進一步凸顯，為魯台在數位化、低碳化產業領域的交流合作注入新活力。

據報導，落戶於濟南市濟陽區的海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區，自2021年7月獲批以來，累計引進台資企業90家，重點在建項目42個，重點在談項目50個。當前，產業合作區內台企集聚規模不斷壯大，產業發展生態持續優化。