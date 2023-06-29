快訊

屢用有「品德下限」者任發言人 政府信賴感跟著陪葬

活絡房市 大陸20城放鬆限購

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸房地產市場未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策。（路透社資料照）
大陸房地產市場未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策。（路透社資料照）

大陸房地產市場未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策，部分熱點二線城市如杭州已多次推出政策優化限購措施。中新社旗下「國是直通車」引述分析指出，下半年或有更多城市逐步放開限制性政策，力促市場企穩恢復，特別是普通二線和三四線城市。

據中國指數研究院統計，2023年以來，已有百餘地方推出房地產調控政策超300次，其中濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策，部分熱點二線城市，比如杭州，已多次推出政策優化限購措施。

放鬆限貸和限售政策的城市數量也有所增加。據諸葛數據研究中心不完全統計，截至今年6月中旬，包括鄭州、青島、蘇州、金華、南京、常州、東莞、西安等超20城放鬆限售政策，取消限售的城市有哈爾濱、常州、廊坊、衢州、福清等少數幾個城市，大多是三四線的城市。

以限購、限貸、限售、限價為代表的行政性、限制性購房政策一度被視為各地樓市調控工具箱中的「殺手鐧」。但在當下，多地樓市調整壓力加大，面臨市場信心恢復緩慢、交易活躍度走低等情況，限制性購房政策在因城施策時，適配度已有所下降。

中國指數研究院市場研究總監陳文靜指出，當前，大陸房地產市場要走穩仍受到了多個因素的影響和制約，一是宏觀經濟面臨著較大壓力，居民收入預期尚未出現明顯好轉。二是新房、二手房價格未回歸上升通道，購房者對房價仍有下跌預期。三是購房者對期房爛尾的擔心仍在、當前個別房企償債壓力較大，也對市場預期形成擾動。

陳文靜認為，下半年或有更多城市將逐步放開限制性政策，力促市場走穩恢復，特別是普通二線和三四線城市。

克而瑞研究中心亦認為，展望後市，地方房地產調控政策或持續放鬆一線城市以及杭州、成都等強二線城市有望進一步解綁交易限制，以支持剛性和改善性購房需求；三四線城市或全面放開購房行政限制，加碼房票、購房補貼、契稅減免等財稅支持政策。除個別強三線外，該機構認為，其餘城市可考慮全面放開限購，限貸等限制性政策。

房地產 指數

延伸閱讀

紙廠外銷利多 今年起大陸工業用紙對等進口零關稅

劉揚偉：鴻海在大陸不是去產能化 富士康沒有轉移計畫

大陸男神白敬亭自爆做了30萬下巴 導演要她下手輕一點

大陸接受WTO「漁業補貼協定」 官方：重振多邊貿易信心

相關新聞

沒有大陸帳戶也能行動支付！微信將支援綁定境外信用卡

看準大陸疫後對外開放，會有更多境外商旅客赴華的消費支付迫切需求，大陸兩大支付平台微信跟支付寶將允許用戶將海外信用卡連接到...

陸工業利潤降幅 連三月縮小

大陸國家統計局公布，5月規模以上工業企業利潤總額人民幣6,358億元（約新台幣2.7兆元），年降12.6%，國家統計局表...

天津總裝空客飛機 首交匈牙利威茲航空

中國大陸天津的空中客車（空中巴士）亞洲唯一民用飛機總裝線，6月27日向匈牙利威茲航空交付1架A321neo飛機。這是中國...

陸國家發改委：一帶一路 合作領域不斷拓展

大陸國家發展和改革委員會區域開放司副司長梁林沖27日在2023年夏季達沃斯論壇「一帶一路倡議的未來」對話會上表示，截至目...

活絡房市 大陸20城放鬆限購

大陸房地產市場未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策，部分熱點二線城市如杭州已多次推出政策優化限購措施。中...

綠色低碳經貿交流 200人與會

綠色低碳高質量發展泉城論壇暨海峽兩岸產業合作區建設推進會27日在山東濟南舉辦。大陸全國台企聯、台灣商業總會、海峽兩岸經貿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦