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聯想投資自駕晶片公司芯馳 2023MWC上海展出
儘管聯想集團曾表示「沒有造車計劃」，不過旗下的聯想創投所投資的自動駕駛汽車晶片公司芯馳，在2023 MWC上海展出。
聯想集團是本屆MWC上海最大展商，聯想集團旗下聯想創投攜手12家成員企業共組生態矩陣，策劃元宇宙、機器人、智慧芯、智慧貨運、智能供應鏈主題展區。
聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍28日表示，希望借MWC的舞台，和電信商夥伴一起攜手共建智慧生態，透過IT和CT的融合，以科技賦能中國千行百業智慧化轉型，助力更多中國企業在這個大時代裡順利實現在全球範圍的彎道超車。
聯想集團曾公布的「汽車產業布局手冊」中，旗下的聯想創投在近年來先後投資了17家汽車產業鏈企業，其中包含有整車製造的蔚來，鋰電龍頭寧德時代，以及車計算平台寒武紀和比亞迪半導體等許多明星企業。
而作為聯想集團背後的母公司聯想控股，旗下更是投資了包括小馬智行和思必馳在內的超20家汽車產業鏈企業。
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