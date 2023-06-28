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魚與熊掌不可兼得...大陸市場和「去風險」怎麼選？歐洲國家陷入兩難

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
義大利政府祭出《黃金權力》 限制大陸國企中化集團對倍耐力影響力。（路透社）
義大利政府祭出《黃金權力》 限制大陸國企中化集團對倍耐力影響力。（路透社）

自西方宣布「去風險」以來，歐洲陷入兩難局面：既想「去風險」，又想維護中歐關係和貿易。因此，不少企業開始選擇「孤島運行」中國大陸業務，以降低「去風險」傷害。專家指，考慮到中國大陸市場規模，企業很難退出中國。

歐盟統計局數據顯示，2022年前11個月，歐盟27國對中國貿易額為7898億歐元，按年增長26.3%。自中國大陸進口5799億歐元，增長37.0%；逆差3700億歐元，增長69.7%。中國保持歐盟第二大貿易夥伴、第一大進口來源地，佔比分別為15.4%、20.9%。

據《華爾街日報》報導，義大利政府近期推出規定，禁止大陸國企中化集團（SinoChem）提名義大利輪胎公司倍耐力（Pirelli）的下一任首席執行官，並限制戰略資訊共享，從而降低中化集團公司在倍耐力的影響力。中化集團擁有倍耐力37%的股份。

倍耐力生產一種帶有傳感器的輪胎，可以收集周圍環境的數據。義大利政府表示，這項技術具有國家戰略層面的重要意義，使用不當可能導致安全資訊外洩。

報導指出，即使是輪胎這種看似不具爭議性的行業，也被視為「敏感技術」。

近期中國德國商會（AHK China）的調查數據顯示，超過半數的德國公司仍有意加大對華投資力度。法國方面，46家中法企業簽署18項跨領域合作協議。

為降低歐美「去風險」的傷害，眾多企業選擇將中國大陸業務「孤島運行」，即將中國業務剝離。阿斯利康（AstraZeneca）將把在中國大陸的業務剝離為一個獨立的法律實體，但將保留對該業務的控制權；福斯汽車（Volkswagen）計劃將其與一家中國晶片製造商合作研發的技術留在中國，以防此項技術受到西方審查或成為美國製裁的目標。

德國電信（DeutscheTelekom）近期表態，願想盡一切辦法讓華為設備合法化，並且在證實華為設備「不安全」的情況下才會棄用。

大陸國務院總理李強在夏季達沃斯論壇開幕演講稱，西方炒作所謂「降依賴，去風險」是一個偽命題，因為經濟全球化的發展已經是世界經濟成為「你中有我，我中有你」的共同體。

歐盟 中共

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