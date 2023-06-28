房地產風暴襲擊 拖垮中國經濟發展

中國疫情解封後，經濟卻沒有如想像中復甦！因為美國抵制、中國政策都壓縮科技公司的發展空間，外加房地產泡沫化等多重狀況，導致中國經濟成長持續放緩。中國政府選擇鼓勵國內消費的方式來帶動經濟發展，但具體成效可能還要數年才會奏效。

房地產泡沫危機

《經濟學人》報導，中國經濟在解封之後，沒有迎來預期中的復甦，反而出現青年失業、房地產面臨泡沫化等危機等，標普全球也下調對中國經濟成長的預測，更是國際信用評等機構首度下調對該國經濟增長的預期。

分析指出，過去中國的經濟成長有很大一部分仰賴房地產的繁榮，不僅可以帶動建築相關的各式產業，許多企業也會選擇以房地產做為貸款的抵押品。但隨著房市出現泡沫化跡象，投資人擔憂房地產造成的資產風險，就不願大量投資。

過去美國房地產問題引爆全球性的金融危機、日本資產泡沫化也造成日本發展停滯的狀況，中國很有可能重蹈覆轍，目前該國政府打算透過鼓勵消費的方式來帶動經濟成長，但該政策可能需要數年才能奏效，但房地產導致的陰霾卻已經壟罩該國。

禁止評論經濟狀況

儘管面對如此多質疑聲浪，《CNN》報導，中國總理李強於全球金融論壇上表示，今年仍有望實現經濟成長5%的目標，並將經濟推向長期成長的路上。

同時中國政府也擴大審查力度，禁止民眾在社交平台上發文評論經濟狀況，有一名擁有470萬粉絲的金融專欄作家最近發文探討中國失業問題，就被微博以「散佈負面消息，影響股市發展」的理由，禁止再發文。

【更多精采內容，詳見 】