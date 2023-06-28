快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房地產風暴襲擊 拖垮中國經濟發展

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
因為美國抵制、中國政策壓縮科技公司的發展空間，外加房地產泡沫化等多重狀況，導致中國經濟成長持續放緩。（網路截圖）
因為美國抵制、中國政策壓縮科技公司的發展空間，外加房地產泡沫化等多重狀況，導致中國經濟成長持續放緩。（網路截圖）

中國疫情解封後，經濟卻沒有如想像中復甦！因為美國抵制、中國政策都壓縮科技公司的發展空間，外加房地產泡沫化等多重狀況，導致中國經濟成長持續放緩。中國政府選擇鼓勵國內消費的方式來帶動經濟發展，但具體成效可能還要數年才會奏效。

房地產泡沫危機

經濟學人》報導，中國經濟在解封之後，沒有迎來預期中的復甦，反而出現青年失業、房地產面臨泡沫化等危機等，標普全球也下調對中國經濟成長的預測，更是國際信用評等機構首度下調對該國經濟增長的預期。

分析指出，過去中國的經濟成長有很大一部分仰賴房地產的繁榮，不僅可以帶動建築相關的各式產業，許多企業也會選擇以房地產做為貸款的抵押品。但隨著房市出現泡沫化跡象，投資人擔憂房地產造成的資產風險，就不願大量投資。

過去美國房地產問題引爆全球性的金融危機、日本資產泡沫化也造成日本發展停滯的狀況，中國很有可能重蹈覆轍，目前該國政府打算透過鼓勵消費的方式來帶動經濟成長，但該政策可能需要數年才能奏效，但房地產導致的陰霾卻已經壟罩該國。

禁止評論經濟狀況

儘管面對如此多質疑聲浪，《CNN》報導，中國總理李強於全球金融論壇上表示，今年仍有望實現經濟成長5%的目標，並將經濟推向長期成長的路上。

同時中國政府也擴大審查力度，禁止民眾在社交平台上發文評論經濟狀況，有一名擁有470萬粉絲的金融專欄作家最近發文探討中國失業問題，就被微博以「散佈負面消息，影響股市發展」的理由，禁止再發文。

【更多精采內容，詳見

房地產

延伸閱讀

權值股熄火題材股雀躍 台股盤中攻上16900點

陸將推新振興措施、美經濟數據佳 歐股收高

夏季達沃斯論壇／李強：陸GDP增5%可達標

李強：中國將繼續為各國投資者 提供互利共贏合作機遇

相關新聞

劉揚偉：亞洲國家可以藉由中國 建構區域製造體系

富士康董事長劉揚偉今天參加天津舉行的夏季達沃斯論壇的「亞洲製造業的復甦」分論壇上表示，相較於第一產的不有限資源與第三產業...

魚與熊掌不可兼得...大陸市場和「去風險」怎麼選？歐洲國家陷入兩難

自西方宣布「去風險」以來，歐洲陷入兩難局面：既想「去風險」，又想維護中歐關係和貿易。因此，不少企業開始選擇「孤島運行」中...

馬雲背後最重要的男人 也是NBA籃網隊老闆！阿里巴巴新掌門人為何非他不可？

阿里巴巴分拆體制正式啟動，集團最高決策者張勇將交棒給蔡崇信，面對公司近年的成長停滯與市值縮水，他是否具備重振阿里的能耐？

經濟從根爛？ 他揭對大陸經濟悲觀「3理由」

「中國經濟已經從根腐爛！」這是洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬（Ruchir Sharma）投書英國《金融時報》做出的結論。

陸央行將祭「高壓手段」？人民幣匯率下跌 專家估：可能引入逆周期因子

人民幣兌美元中間價6月27日調貶幅度小於預期，分析人士由此懷疑中國央行是否已重啟一種高壓手段來支撐人民幣匯率。今年以來，...

房地產風暴襲擊 拖垮中國經濟發展

中國疫情解封後，經濟卻沒有如想像中復甦！因為美國抵制、中國政策都壓縮科技公司的發展空間，外加房地產泡沫化等多重狀況，導致中國經濟成長持續放緩。中國政府選擇鼓勵國內消費的方式來帶動經濟發展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦