快訊

防候選人「腳踏兩條船」 律師分析限制「帶職參選」有這些做法

范瑋琪曾嫌舌吻噁 認與陳建州少激情「我蠻虧欠他」

MLB／超狂二刀流！大谷翔平10K+雙響砲奪第7勝 續居雙冠王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸房地產市場限購有望鬆動？近20城已調整

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸房地產市場未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策（路透社資料照）
大陸房地產市場未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策（路透社資料照）

大陸房地產市場未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策，部分熱點二線城市如杭州已多次推出政策優化限購措施。中新社旗下「國是直通車」引述分析指出，下半年或有更多城市逐步放開限制性政策，力促市場企穩恢復，特別是普通二線和三四線城市。

據中國指數研究院統計，2023年以來，已有百餘地方推出房地產調控政策超300次，其中濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策，部分熱點二線城市，比如杭州，已多次推出政策優化限購措施。

放鬆限貸和限售政策的城市數量也有所增加。據諸葛數據研究中心不完全統計，截至今年6月中旬，包括鄭州、青島、蘇州、金華、南京、常州、東莞、西安等超20城放鬆限售政策，取消限售的城市有哈爾濱、常州、廊坊、衢州、福清等少數幾個城市，大多是三四線城市。

以限購、限貸、限售、限價為代表的行政性、限制性購房政策一度被視為各地樓市調控工具箱中的「殺手鐧」。但在當下，多地樓市調整壓力加大，面臨市場信心恢復緩慢、交易活躍度走低等情況，限制性購房政策在因城施策時，適配度已有所下降。

中國指數研究院市場研究總監陳文靜指出，當前，大陸房地產市場要走穩仍受到了多個因素的影響和制約，一是宏觀經濟面臨著較大壓力，居民收入預期尚未出現明顯好轉。二是新房、二手房價格未回歸上升通道，購房者對房價仍有下跌預期。三是購房者對期房爛尾的擔心仍在、當前個別房企償債壓力較大，也對市場預期形成擾動。

陳文靜認為，下半年或有更多城市逐步放開限制性政策，力促市場走穩恢復，特別是普通二線和三四線城市。

克而瑞研究中心亦認為，展望後市，地方房地產調控政策或持續放鬆一線城市以及杭州、成都等強二線城市有望進一步解綁交易限制，以支持剛性和改善性購房需求；三四線城市或全面放開購房行政限制，加碼房票、購房補貼、契稅減免等財稅支持政策。除個別強三線外，該機構認為，其餘城市可考慮全面放開限購，限貸等限制性政策。

房地產 指數

延伸閱讀

大陸5月工業利潤下降12.6% 降幅連續三個月減緩

服貿重啟呼聲大 國台辦：協議未生效是非常遺憾的事

朱鳳蓮：50位大陸學生赴台參訪 就會危及台灣安全嗎？

陸九省旅遊官員來台被擋　移民署：必要性存疑義

相關新聞

馬雲背後最重要的男人 也是NBA籃網隊老闆！阿里巴巴新掌門人為何非他不可？

阿里巴巴分拆體制正式啟動，集團最高決策者張勇將交棒給蔡崇信，面對公司近年的成長停滯與市值縮水，他是否具備重振阿里的能耐？

經濟從根爛？ 他揭對大陸經濟悲觀「3理由」

「中國經濟已經從根腐爛！」這是洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬（Ruchir Sharma）投書英國《金融時報》做出的結論。

奢侈品強勁復甦 LVMH集團創始人阿爾諾現身北京

在中國官方尋求與海外大公司高管建立更加緊密聯繫之際，全球奢侈品巨頭LVMH集團創始人阿爾諾（Bernard Arnaul...

工作難找學歷貶值 中國大學畢業生當藍領求溫飽

中國青年失業率高，就業形勢嚴峻，大學生陷入畢業即失業的困境。不少握有大學以上學歷的年輕人由於找不到工作又有經濟壓力，只能...

孟晚舟：2030年全球將實現50億5G聯接、貢獻GDP6兆美元

華為輪值董事長孟晚舟28日在世界移動通信大會2023（上海）表示，5G正在跨越從量變到質變的拐點，2022年大陸5G用戶...

大陸房地產市場限購有望鬆動？近20城已調整

大陸房地產市場未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策，部分熱點二線城市如杭州已多次推出政策優化限購措施。中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦