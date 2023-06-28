陸九省旅遊官員來台被擋　移民署：必要性存疑義

陸委會、移民署和觀光局昨就「2023台北夏季旅展」陸方來台觀展專案，舉行聯審會，決定不准許受邀的大陸官員來台，業者認為此舉恐使兩岸觀光前景更為悲觀。對此，移民署28日表示，陸方官員來台參加旅展，其必要性、急迫性及不可替代性存有疑義，爰不予許可，陸委會方面則暫未做出回應。

移民署表示，有關台灣旅遊交流協會邀請陸方人士來臺參加2023台北夏季旅展一案，經聯合審查會決議，考量兩岸整體情勢、旅遊相關業者利益及民意，予以專案同意陸方旅遊相關企業、演員來台參展；至陸方官員來台參加旅展，其必要性、急迫性及不可替代性存有疑義，爰不予許可來台。

目前，陸委會未對此做出回應，僅表示應由主管機關移民署對外說明。按照既定行程，陸委會將於明日下午召開例行記者會。

在28日上午大陸國台辦的例行記者會上，國台辦發言人朱鳳蓮也就陸方立場做出回應。她說，我們支持兩岸旅遊業界加強交流合作，熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊觀光。

她說，據了解，大陸9個省份的旅遊業界人士將於7月14日應邀赴台參加台北夏季旅展。通過他們參展，台灣同胞能夠看到新形勢下大陸旅遊業態發展的新風貌，了解更多旅遊新產品、新路線。

朱鳳蓮喊話，台灣有關方面應當正視廣大台灣民眾、旅遊業界的意願和期盼，早日解除對台灣同胞來大陸團隊遊的不合理禁限，為兩岸旅遊業界的往來創造條件。

由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦的2023台北夏季旅展，將於7月14日在世貿一館舉行，共有650個展位，邀請兩岸三地和國外觀光主管機關、各大旅遊企業和協會觀展，預計參觀人數上看30萬人。

原旅遊業者認為，受邀大陸官員能否來台觀展，可視為兩岸旅遊進一步恢復的風向球。

據了解，旅展原擬邀請大陸九省的旅遊副廳長或處長來台參與，另大陸文旅部國際交流局（主責台港澳業務）副局長孔倫本來要率兩名科長，以海旅會身分來台，後考量可能和台灣官員見面，擔憂被視為兩岸「旅遊小兩會」開啟談判，因此撤銷。進入聯審會後，知情人士向本報透露，在孔倫等三人撤銷申請後，我方決定，大陸九個省的旅遊官員都不准來台。

另，新任大陸海旅會台北辦事處主任何婕，已於近期獲准入台展開工作。