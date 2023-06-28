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中國大陸代表安理會提巴勒斯坦問題三點意見

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國大陸常駐聯合國代表張軍闡述巴勒斯坦問題中方三點意見。 央視新聞
中國大陸常駐聯合國代表張軍闡述巴勒斯坦問題中方三點意見。 央視新聞

大陸央視新聞報導，聯合國安理會27日召開中東巴勒斯坦問題公開會，中國大陸常駐聯合國代表張軍在發言中表示，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，中方始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。張軍闡述了追求共同安全、停止單方面改變現狀、推進兩國方案等中方關於公正解決巴勒斯坦問題的三點意見。

首先，張軍表示，必須打破暴力循環，追求共同安全。巴勒斯坦和以色列是搬不走的鄰居，以犧牲另一方安全為代價追求自身絕對安全，在邏輯上不成立，在現實中行不通，國際社會必須同等重視巴以的安全關切。

第二，他說， 必須維護國際法治，停止單方面改變現狀。在被佔領土上建設定居點違反國際法，與安理會第2334號決議要求背道而馳。以色列日前通過新的定居點決議，簡化和加速定居點審批程序，並批准新建數千套定居點住房，中方對此表示關切，並再次敦促停止一切定居點活動。

第三，必須兌現政治承諾，推進「兩國方案」。國際社會必須始終把巴勒斯坦問題放在國際議程的優先位置，採取實際步驟推進「兩國方案」，安理會必須拿出時不我待的緊迫感，準備採取有意義的行動。

張軍說，中方願同國際社會共同努力，為早日實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決。為實現巴以和平共處、阿拉伯和猶太兩大民族共同發展、中東地區持久和平穩定作出積極貢獻。

巴勒斯坦 中東 安理會

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