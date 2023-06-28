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李強批西方炒作「去風險」

聯合報／ 記者廖士鋒黃雅慧／綜合報導

世界經濟論壇「新領軍者年會」（又稱夏季達沃斯論壇）昨起在天津登場，大陸國務院總理李強致詞稱，西方炒作的「降依賴、去風險」是「偽命題」，大陸堅決反對將經貿問題政治化；至於大陸經濟前景，他指今年回升態勢明顯，全年有望實現年初確定的百分之五左右的經濟成長目標。

近來歐美國家以「去風險」、「降依賴」取代與中方「脫鉤」說法，例如G7聯合聲明即稱，致力於去風險，而非脫鉤。

美國務卿布林肯和德國總理蕭茲近期也表達降低對中國依賴，致力「去風險」等立場。

李強昨天在夏季達沃斯論壇發言，被認為是回應西方論點。

李強批評，西方有人在炒作「降依賴、去風險」，是一個偽命題，經濟全球化發展，已使世界經濟成為共同體。如果說在某個產業鏈上有風險，企業才是最敏感，也是最有發言權的，應該由企業去做判斷和選擇；政府及相關組織不應越俎代庖，更不應將「去風險」擴大化、政治化、意識形態化。

美國 國務院

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