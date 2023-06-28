總投資破百億人民幣 首座「雙超」礦山開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國五礦陳台溝鐵礦項目日前在遼寧鞍山舉辦開工儀式。中國五礦集團有限公司董事長翁祖亮指出，陳台溝鐵礦項目總投資超百億元人民幣，一期設計生產規模1100萬噸／年、鐵精礦產量470萬噸／年，是大陸國內首個超深井、超大規模開採的「雙超」礦山

中新社報導，中國五礦陳台溝鐵礦儲量超10億噸，是一座千米深井、年產千萬噸級的超大規模地下礦山，賦存形態規整，適合規模化開採，在大陸鐵礦山中屬於優質資源。該項目相繼被列入鞍山市推動工業高質量發展加快推進項目和遼寧省重點項目，由中國五礦所屬五礦礦業負責開發建設運營。

陳台溝鐵礦項目採用「竪井+膠帶斜井+輔助斜坡道」聯合開拓方式，開創了國內冶金礦山垂深千米以上膠帶運輸的先河，解決千米深井大運量礦石提升難題，大大提高了礦石提升能耗利用率。

據瞭解，項目投產後，採礦全員勞動效率將接近行業最優，選礦全員勞動效率處於行業領先地位，產品總成本和鐵精礦製造成本均低於行業平均水平，預計實現新增就業崗位3000個以上。

遼寧省委常委、副省長王健表示，中國五礦陳台溝鐵礦項目是維護中國鋼鐵產業鏈供應鏈安全的重要支撐性項目，也是深化央企與遼寧合作又一標誌性項目，對於完善國家鐵礦石戰略儲備體系、保障國民經濟社會可持續發展具有重大意義。

礦山 標誌

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