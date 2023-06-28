全球最大水光互補電站 在川投產

位於中國四川省甘孜藏族自治州雅江縣柯拉鄉的雅礱江兩河口水電站水光互補一期項目—柯拉光伏電站25日正式並網發電，這標誌著全球最大（裝機100萬千瓦）、海拔最高（4600米）的水光互補電站正式投產。該項目首次將全球「水光互補」項目規模提升至百萬千瓦級。

新華社報導，柯拉光伏電站總投資超53億元，裝機規模達100萬千瓦時，年利用小時數1735小時，年平均發電量20億度。電站投產後，每年發出的電量可節約標準煤超60萬噸、減少二氧化碳排放超160萬噸，可以為數十萬中國家庭送去「綠色」電能。

「水光互補」是將光和水產生的能量混合，組成一種安全穩定的綠色清潔能源。以柯拉光伏電站為例，它發出來的電並不會直接接入電網，而是先通過一條50公里長的線路，接入到雅礱江中下游的兩河口水電站，和水電站發出來的電混合在一起接入電網。

柯拉光伏電站所發出的電，接入兩河口水電站後，要在水電站內進行「加工」。第一個工序是利用水電機組快速啟停的特性，對光電進行小範圍補償，消除光電的波動；第二個工序，利用兩河口水庫巨大庫容帶來的調節性能，補充光伏發電在夜間、陰天、雨雪等天氣條件下的間歇，從而輸出一個非常均衡、穩定的電能。這個電能中既有水電，也包含光電，「打捆」由同一個線路送出。

雅礱江流域不僅是大陸西電東送戰略的主要能源基地，也是四川電力保供的重要能源基地。雅礱江流域水電開發有限公司董事長祁寧春指出：「柯拉光伏電站未來將會擴展到300萬千瓦以上，並和整個雅礱江流域水風光互補電站一起，構成全球最大的綠色清潔可再生能源基地。」