廣州先進製造業 增長比重達6成

廣州將科技創新作為產業轉型升級和高質量發展的「強引擎」，廣州市工業和信息化局26日稱，該市高技術製造業增加值、先進製造業增加值占規上工業比重，去年已分別達到19.5%和61.6%。

中新社報導，廣州在5G濾波器、車規和通信半導體、燃料電池膜電極等核心關鍵技術領域取得一系列首創成果，湧現出愈來愈多具有自主知識產權和核心競爭力的創新產品，引領產業發展。例如，廣汽埃安全球首款純電續航超1000公里量產車、廣汽傳祺M8、小鵬匯天X2 新型飛行汽車、奧翼電子全球首款石墨烯電子顯示屏、文沖船廠全球最大雙層變軌滾裝火車船等。

廣州市工業和信息化局副局長黃星耀當天表示，廣州通過實施「四化」平台賦能產業提升專項行動、加強產業創新能力建設、推動企業實施新一輪技術改造和重大創新產品示範應用等措施，提昇該市優勢產業關鍵裝備、核心元器件和關鍵材料自主能力，優化製造業創新生態，加快構建更具有競爭力的現代化產業體系。

其中，該市出台一系列政策，聚焦製造業「數字化轉型、網絡化協同、智能化改造、綠色化提升」的「四化」需求，通過財政資金、引導性基金「補一點」，企業為解決方案改造「出一點」，平台在全過程技術服務中「讓一點」，引導平台為企業「四化」轉型提供全流程專業服務，建設數字化轉型平台賦能紡織服裝、美妝日化、箱包皮具、珠寶首飾、食品飲料等五大傳統特色產業集群轉型升級。

該市還在超高清視頻和新型顯示、中醫藥、智能網聯汽車、新型儲能、工業軟件等領域布局建設了1家國家級和12家省級製造業創新中心，推動製造業創新中心開展產業前沿和共性關鍵技術研發，並以市場化手段將創新成果快速產業化。