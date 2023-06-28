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陸拚培育百萬家新創企業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州26日舉辦APEC專精特新中小企業國際合作論壇，工業和信息化部中小企業局局長梁志峰說，到2025年，將力爭培育大陸100萬家創新型中小企業、10萬家專精特新中小企業、1萬家專精特新「小巨人」企業。

新華社報導，「專精特新小巨人企業以占大陸全國規模以上工業中小企業2%的數量，貢獻5%的收入和近10%的利潤。」梁志峰表示，截至2023年5月底，已累計有1420多家「專精特新」中小企業在A股上市，占A股上市企業總數的27%。今年前5個月新上市的企業中，「專精特新」中小企業占56%，成為上市主力軍。

工業和信息化部副部長徐曉蘭在論壇上表示，截至目前，工業和信息化部已培育近9000家國家級專精特新「小巨人」企業，帶動地方認定8萬多家省級「專精特新」中小企業。接下來將促進「專精特新」發展，培育更多優質中小企業，引導創新資源向中小微企業聚集，推動大中小企業協同創新發展，有效提升中小微企業的核心競爭力

競爭力 APEC

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