文昌國際航天城 趕工加速飛天

「我們每天24小時施工，確保2024年二季度按期首飛」。位於海南文昌的航天發射場建設工地，海南國際商業航天發射有限公司黨委副書記郭強26日表示，1號發射工位勤務塔5月已封頂，正在進行回轉平台掛座安裝，2號發射工位和3號發射工位正在加快建設。

中新社報導，2022年7月開建的海南商業航天發射場，是中國目前唯一的商業航天發射場，其加快建設準備首飛，也是文昌國際航天城「起飛」的寫照。2016年，海南文昌航天發射場首發告捷。2020年6月，文昌國際航天城緊隨「海南自由貿易港建設總體方案」的公布正式掛牌。

文昌國際航天城管理局常務副局長董承華說，文昌國際航天城已完成近37億元（人民幣，下同）的基礎設施建設投資。人才房、商業辦公等城市綜合體項目已開工建設，清華附中文昌學校、同濟文昌醫院距離園區不到10分鐘車程。

董承華說，目前，火箭、衛星、數據產業鏈頭部企業、院所項目紛紛落地園區，產業鏈生態已逐步形成。目前園區聚集航天類企業205家。2023年一季度，園區實現營業收入40.65億元，是去年同期3.39倍。未來將充分利用區位優勢、商業航天產業政策和海南自貿港三大優勢，打造科技創新高地、商業航天勝地、航天產業聚集地和國際合作根據地。

文昌市市長、文昌國際航天城管理局局長劉沖說，文昌國際航天城到了成型起勢的階段，配套設施齊全，有帶動性的項目在今年或者明年開始投入使用，如海南商業航天發射場、火箭總裝廠房、衛星總裝廠房、衛星應用數據中心、超算中心等系列項目很快會產生價值。

劉沖表示，文昌國際航天城2020年誕生，今明兩年將進入「跑」和「飛」的階段。海南商業航天發射場對文昌非常重要，將會帶動火箭產業鏈往文昌集聚。以前火箭在其他地方生產，裝完以後運到文昌發射，未來的模式將會變成在文昌組裝，出廠即發射。海南商業航天發射場建設完成以後，在可預見的未來兩三年，每年可能會發射四、五十次，相當於每星期都有一次發射。

隨著中國航天事業快速發展，民眾航天旅遊熱情高漲。文昌每次航天發射都會吸引大量遊客，少則5萬人，最多的一次達到18萬人。 劉沖說，文昌將在銅鼓嶺建航天主題公園，「我們正在給傳統產業和城市發展增加新引擎，這些引擎會給文昌帶來翻天覆地的變化」。