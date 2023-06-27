中國移動發布兩顆純自研晶片 用於物聯網通信

大陸電信營運商龍頭中國移動今（27）日在上海舉辦以「超越連接，智聯未來」為主題的物聯網入口產品發布會，正式發布全球首顆RISC-V架構的LTE-Cat.1晶片和首顆量產的蜂窩物聯網通信晶片，這兩顆晶片均適用於物聯網通信。

據鈦媒體報導，今日發布會上，中移物聯聯合中國信通院智慧財產權與創新發展中心、清華大學積體電路學院、南京創芯慧聯等單位成立中國移動物聯網聯盟RISC-V工作組，推動RISC-V架構在大陸國內的發展，推動大陸國產晶片實現自主可控。

得益於指令精簡、模組化、開源等優勢，RISC-V一直被視為x86、ARM之外最有潛力的第三大CPU架構，同時也被視為中國晶片產業的第三條路。此前，大陸中科院、長虹等均拿出了RISC-V架構的自研晶片產品。

集微網報導，這兩款晶片的研發歷時近兩年，是中國移動在通信晶片領域的重要創新成果，這兩款晶片的研發成功，為中國大陸通信產業的發展提供有力支持。

其中，全球首顆純自研RISC-V架構的LTE-Cat.1晶片採用了業界領先的RISC-V架構，具有低功耗、高性能、高集成度等特點，可廣泛應用於物聯網、智慧家居、智慧交通等領域。而中國移動首顆純自研量產的蜂窩物聯網通信晶片則是一款具有高度集成度、低功耗、高性價比的通信晶片，可廣泛應用於智慧家居、智慧交通、智慧工業等領域。

值得一提的是，中國移動物聯網入口能力持續增強。截至目前，中國移動物聯網晶片品牌「OneChip」出貨量達2億顆、OneOS物聯網作業系統裝機量4千萬台、OneMo模組全球市占第四，智慧硬體產品體系已初步構建，年出貨量達200萬台。