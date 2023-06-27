鎖定2050年淨零排放 聯想集團成陸首家淨零目標企業

大陸聯想集團27日發布ESG報告，內容提及，報告期間集團成為大陸首家通過科學碳目標倡議（SBTi）淨零目標驗證的高科技製造企業，並承諾將在2050年實現溫室氣體（GHG）淨零排放，同時推動供應鏈脫碳減排。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶表示，ESG是企業實現高質量發展的重要抓手，更是中國式現代化建設的助推器。

報告顯示，聯想集團以「新IT」技術架構為支撐，圍繞科學減碳、多元包容、公司治理三大重點領域，在全球範圍樹立企業ESG新標桿；同時，聯想集團還積極輸出ESG服務解決方案，為各行各業加速ESG轉型做出貢獻。

根據國際排放溫室氣體（GHG）核算體系，溫室氣體排放分為三「範圍」：範圍1用於核算企業擁有或控制的排放源產生的直接排放量；範圍2用於核算企業外購電力、蒸汽、供熱或製冷的生產而產生的間接排放量；範圍3包含企業價值鏈中產生的所有其他間接排放量。

值得注意的是，聯想集團作為「鏈主」企業，率先啟動覆蓋供應鏈上下游的「範圍3」排放管理，在供應鏈引領脫碳減排。在其帶動下，近半數供應商承諾制定或已制定科學碳目標，較上一財年的大幅提升28%。

據全球環境訊息研究中心（CDP）近日發布的《2022年中國企業CDP披露分析報告》顯示，2022年僅有16%的中國企業披露了範圍3中來自採購商品和服務產生的碳排放。

據聯想報告顯示，聯想集團供應商對CDP調研的回覆率達96%，位列全球前5%。有公開可再生能源目標的供應商由上一財年的54%增長至72%。聯想集團的長期目標是推動佔採購額95%以上的供應商參與科學碳減排。

報告也列出聯想集團期間在環境領域成果，比如將可持續發展貫穿產品設計環節，閉環再生塑料已應用到298種產品中，較前一年增加50種; 武漢產業基地獲頒ICT行業首張零碳工廠證書; 參與起草和制定ICT行業首個零碳工廠標準《零碳工廠評價通用規範》團體標準等。