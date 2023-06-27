瓦格納兵變後 陸外長：願與俄方共走普惠共贏發展道路

俄國傭兵組織瓦格納兵變後，外界高度關注大陸的反應及雙邊關係動向。大陸外交部長秦剛6月27日在中俄智庫高端論壇開幕式上做視訊致辭時表示，面對動蕩變革的世界，大陸願繼續與俄方一道，共走「普惠共贏」的發展道路。中共駐俄大使張漢輝則強調，「俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯」。

大陸外交部發言人25日晚間已就瓦格納兵變一事回應指出，「這是俄羅斯的內政」，大陸支持俄羅斯維護國家穩定。俄國副外長魯登科（Andrei Rudenko）近日到訪北京，25日至26日分別與大陸副外長馬朝旭、大陸朝鮮半島事務特別代表劉曉明舉行磋商，魯登科強調「當前俄中關係處於歷史最好時期」。秦剛25日也曾會見魯登科，不過大陸官方並未詳細說明秦剛的表態。

據俄羅斯衛星通訊社消息，秦剛27日上午在中俄智庫高端論壇開幕式上強調，中俄同為世界大國和聯合國安理會常任理事國，是維護世界和平與發展的重要穩定性力量，面對動蕩變革的世界，大陸願繼續同俄方一道，共走普惠共贏的發展道路，攜手推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟建設對接合作、走深走實，確保全球產業鏈、供應鏈穩定暢通。

秦剛還表示，願共同促進地區國家繁榮發展，共走對話合作的安全之路，堅決反對強權政治和霸權行徑，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，堅持對話而不對抗，結伴而不結盟，共贏而非零和，共同維護地區和平安寧。

中共駐俄大使張漢輝則指出，鞏固好發展好中俄關係既是民心所向，也是大勢所趨，「無論國際風雲如何變幻，中俄關係的巍巍巨輪始終篤定向前，行穩致遠」。他強調，大陸國家主席習近平10年來與俄國總統普亭（Vladimir Putin）會晤多達40餘次，電話和函電往來逾百次，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展，「並處於歷史最高時期」。

張漢暉還提到，今天的中俄關係既不是領導和被領導的主從關係，也不遵循西方「我者他者」的同盟邏輯，具有清晰的歷史邏輯和強大的內生動力。他強調，「俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯」。

俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）6月27日在第8屆「俄羅斯與中國：新時代的合作」國際研討會上表示，「烏克蘭危機並不是美國及其僕從霸權意向的唯一表現。華盛頓推動的北大西洋聯盟正試圖使其活動具有全球性質，旨在滲透到亞太地區，以期將泛歐亞空間劃分為『排外俱樂部』和軍事集團的網絡」。他強調，這是非常危險的計劃，「但我相信俄羅斯和中國能夠通過共同努力挫敗這些危險的計劃」。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則在研討會上發表視訊談話時引用李白的詩句：「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」形容俄國與大陸的關係。他並說，向前發展與大陸的全面夥伴關係和戰略協作，仍然是「俄羅斯外交的絕對優先事項之一」。他還提到，儘管一些國家試圖阻撓，但俄羅斯和大陸的經貿合作繼續擴大。

拉夫羅夫強調，讓俄羅斯和中國大陸走近的，「是我們兩國屬於極少數真正的主權國家，奉行獨立自主的外交政策」。他並批評道，烏克蘭、台灣問題、人權問題等，「並非華盛頓及其僕從國進行反俄和反華行動的原因，而只不過是藉口」。