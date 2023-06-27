北京氣溫連續飆破40度 大陸多地冷氣賣翻了

大陸北方連日高溫，帶火空調生意。據時代財經報導，隨著溫度逐漸上升，具有「氣候敏感度」的產品—空調銷量也跟著大增，不少消費者購買後得等上4、5天，師傅才能上門安裝。

大陸中央氣象台預計，6月27日至30日，北京、天津、河北南部會出現40℃以上的超高溫天氣。大陸國家氣候中心也預測，今年夏天大陸全國大部分地區氣溫將比常年同期偏高，高溫日數也多於常年同期。

報導指出，大陸知名家電品牌格力電器負責人表示京津地區近日高溫，空調銷量相對往年有所上升，主銷型號存在需求量大增的情況。

「前幾年這個行業感覺走向末路了，現在好多了」，青島家電商家如此表示。受氣候變化影響，讓2022年成為難得的空調大年，這一趨勢可望在2023年延續。

在去年全球經濟低迷的大環境下，大陸三大空調廠商業績仍逆勢增長。財報顯示，2022年，海爾智家、格力電器、美的集團空調營收分別年增長6.74%、2.39%、6.17%，合計超過人民幣3,200億元。

央視財經早前報導，自4月開始，隨著氣溫升高，空調銷量持續增長。在高溫模式下，不少空調製造企業也加大排產力度。另，據奧維雲網最新監測數據顯示，今年7月大陸空調企業排產量為1,236萬台，年增2.2%，其中內銷排產851萬台，年增5.9%。

美的集團家用空調創新研究院主任李金波提及，隨著高溫天氣越來越多，空調在生活中將會越來越重要，未來較長時間內還將是蓬勃發展的行業。他並引述國際能源總署（IEA）在2018年一份報告中預測，到2050年，全球空調數量將從16億台增長至56億台。

東海證券指出，去年在炎夏等因素作用下，家用空調渠道去庫存顯著，今年經銷商集中補庫存，排產、內銷出貨量年增率皆提高。零售端，家用空調大陸線上、線下銷量增速均領先家電行業。

家電行業分析師劉步塵認為，高溫天氣確實對空調銷售有一定的促進作用，但這是階段性的，「空調已進入存量市場的特徵沒有改變，從長遠看已沒有大的增長空間，主要因為房地產大勢已定」。