轉折來了？跌破7.24後 人民幣對美元匯率27日彈升

人民幣對美元匯率近日持續下探，但在前一交易日跌破7.24元後，27日上午迎來反彈，人民幣對美元在岸價開盤後直線走高，盤中一度升至7.2062元，隨後漲幅收窄。

27日上午，人民幣對美元匯率離岸價盤中大漲，一度反彈超300個基點升至7.2142元，隨後升幅有所回落。在岸和離岸人民幣27日均明顯反彈，截至上午9點48分，雙雙上漲逾200基點，均收復7.22關口。分析認為，短期人民幣匯率仍將承壓，下半年有望走強。

人民幣對美元26日在岸匯率午盤收盤價報7.2219元，夜盤收報7.2425元，跌破7.24元；人民幣對美元中間價27日報7.2098元，較前一交易日下跌42個基點，創去年11月10日以來新低。今年以來，人民幣對美元中間價貶值幅度已達3.4%，4月下旬以來的貶值幅度更超過4.6%。

北京青年報報導，交易員表示，27日人民幣匯率反彈主要是因為美元指數前夜出現大跌。截至26日紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌0.21%至102.6936。

對於這一輪人民幣貶值，招商基金首席經濟學家李湛認為有三方面原因：一是中美利差倒掛持續擴大，目前已超100個基點並在高水平附近波動；二是美元指數上周以來重新走強；三是市場對下半年大陸經濟的看法影響匯市的預期。

對於人民幣匯率跌破7.24元，中新經緯報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，從宏觀經濟指標及國際收支基本保持平衡來看，人民幣匯率並未偏離合理區間，市場情緒保持穩定，人民幣匯率彈性顯著增強。從內外環境趨勢看，繼續看多人民幣匯率走勢，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平附近雙向波動。

ForexLive分析師Eamonn Sheridan預計，人民幣貶值速度過快，將導致大陸央行採取行動減緩貶值，「雖然人民幣走弱，但其設定並不像預期的那麼弱。」

展望後市，中金公司認為，當前經濟預期、美元指數等內外因素已經開始發生積極變化，有利於人民幣匯率擺脫此前弱勢。不過，中美利差倒掛，以及季節性購匯等負面因素仍然存在。因此，預計人民幣匯率在未來可能仍會經歷一段低位回穩築底的時間。