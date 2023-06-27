求晶片創新發展 陸國產IC設計巨頭紫光展鋭換帥

大陸晶片設計公司、全球為數不多的5G晶片企業，同時也是紫光集團旗下的紫光展鋭27日宣布換帥，由老將紫光國微董事長馬道杰接替原董事長吳勝武。

紫光集團27日官網公告，紫光集團高度重視紫光展銳在通信領域的創新引領與持續增長，為進一步助力紫光展銳的高質量發展，加強公司戰略規劃與管理，紫光集團委派集團執行副總裁馬道杰任紫光展銳董事並選派其為紫光展銳董事長。吳勝武作為紫光集團執行副總裁，集團將另有任用。

紫光集團聲明稱，馬道杰在移動通信行業擁有近30年豐富經驗，曾在中國聯通、中國電信擔任重要業務領導。在電信運營商管理職務的多年從業經歷使其對行業發展趨勢擁有深刻的洞察和理解，其在行動通信行業的豐富產業資源將對紫光展銳的未來發展產生積極助力作用。

馬道杰還在紫光集團旗下另一家上市公司紫光國微擔任董事長。他在紫光國微期間創下良好成績，營業收入複合年均增長率達31%，淨利潤複合年均增長率達57%，使公司成為大陸IC設計龍頭企業，市值歷史性地突破人民幣千億。

紫光集團表示，希望馬道杰能繼續發揮其在產業洞察和戰略管理方面的豐富經驗，與紫光展銳執行長任奇偉及展銳核心管理團隊齊心協力，共同推動展銳創新引領。

此前，紫光展銳才發布最新款手機SoC T820，該款晶片採用 6nmEUV 先進技術，並支持5G雙卡雙待。

在華為海思晶片因為受到美國制裁淡出市場下，紫光展鋭被視為有可能接替海思追趕全球領先晶片設計的廠商之一。但紫光展鋭近期表現不盡理想。據市場調查機構Counterpoint Research近期公布報告，紫光展銳在2023年第1季的手機應用處理器出貨量佔比僅為8%，較上一季減少3%，雖超過三星的4%，但仍落後聯發科、高通與蘋果。