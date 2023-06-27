上海試點「交房即交證」

上海市近期首次實現新建住宅項目「交房即交證」，極大方便新業主們的居住與子女的就學便利。

上海市浦東新區不動產登記事務中心有關負責人表示，一般來說，新建住宅交房半年後才能辦理不動產權證，這對新業主們的落戶、子女入學、持證抵押等均會帶來一定影響。此次試點成功關鍵在於房地產開發企業在建築物竣工驗收後辦理的所有權首次登記流程前置，以及規劃資源部門、建交部門和不動產登記部門的高效協作，形成合力，讓群眾實現了全程委託的「零跑腿」辦理。

「為了實現交房即交證，我們提前還清了項目的各類貸款，通過了多個政府部門的驗收，在多部門的支持之下完成了申請大產證的各項流程。」中建東孚投資發展有限公司上海公司康橋項目開發經理凌振華說，該公司向業主徵詢產證辦理意向後，業主提出申請並委託開發商全流程代辦產證，最終讓業主在交房現場就可領取不動產權證，實現「一次都不用跑」。

報導稱，推出「交房即交證」是落實上海市不動產登記服務改革6.0版，為群眾辦實事的重要舉措。上海市浦東新區規劃和自然資源局有關負責人表示，下一步，浦東將進一步完善線上「交房即交證」服務模式，為企業、群眾提供更為便捷優質的辦證登記服務，為優化不動產登記營商環境探索新路徑。