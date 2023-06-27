中藥材漲價 當歸1個月漲逾70%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（上觀新聞）
當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（上觀新聞）

往年6月一向是藥材市場淡季，但今年卻一反常態，不少藥材都出現價格上漲，其中，當歸近一個月的漲幅更超過70%，市場價格已突破每公斤人民幣150元。

央視財經頻道報導，甘肅岷縣中藥材銷售市場一名鄭姓商家說，今年初，當歸價格還在每公斤人民幣70多元，但目前基本已經來到155元左右。

報導稱，岷縣的大條規格當歸最新產地價格更來到每公斤人民幣190元，近一個月漲幅超過72%。今年以來，當歸價格持續攀升，也讓中藥材銷售商的利潤大增。

價格持續大漲還進一步引發廠商搶購。甘肅省岷縣當歸經銷商侯永良說，「早上到市場搶貨，我們本來要收購5噸貨，只搶到2噸」。侯永良表示，最近岷縣的當歸採購情況都是如此，所以自己的當歸庫存量現在已經很低。

市場人士認為，當歸這波價格上漲在進入6月後尤為明顯，主要是受供需作用以及炒作因素催化。

大陸華泰證券醫藥行業研究員張雲逸指出，去年大陸當歸的種植量和產量都出現較明顯的萎縮，在今年10月底、11月初，新產能出來前，市場供需還會比較緊缺。

人民幣 中藥 庫存

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