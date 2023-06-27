陸68城市 新房難賣 銷售疲弱

大陸房地產依舊低迷，據陸媒每日經濟新聞報導，由於交易疲軟引發庫存激增，中國68城新房難賣，平均銷售周期長達14個月，凸顯中國近7成城市的房屋銷售很吃力。

每日經濟新聞報導引述上海易居研究院25日發布的「百城住宅庫存報告」，海口、深圳、合肥和三亞等重點城市庫存增加速度高於去年同期，百城中近7成城市消化庫存新屋遭遇困難，更凸顯銷售的疲弱。

報告顯示，約莫68個城市新屋銷售周期超過14個月，尤其人流少且都市化程度低的城鎮如景德鎮、西寧、日照等，因購房需求不強勁，去庫存周期尤其偏高。

以銷售周期超過5年的西寧為例，據提供不動產數位化資訊的業者克而瑞分析，西寧等城市2021年及之前的庫存佔比均逾7成。

一、二線城市中，庫存新鮮度較高的杭州和合肥，2021年及之前的庫存佔比分別僅31%和20%，但去年及之後的庫存佔比近乎7成。

上海、成都和長沙庫存也比較新鮮，2022年及之後的庫存佔比均在55%以上。相較之下，若干城市老舊庫存佔比過高，加上錯過最佳銷售時機，消化新屋庫存顯得更難。

景德鎮、哈爾濱、泉州等城市，不僅庫存高、存銷比周期長，更是70個大中城市中，房價指數跌幅榜常客。

百城住宅庫存報告另指出，雖然景德鎮、西寧去庫存周期需5年以上，山東日照、河北香河也得超過4年，但一線大城如上海去庫存周期也需將近半年至5.7個月，杭州則是6.1個月。

即使濟南、上海、珠海、杭州和中山等城市去庫存狀況較佳，但易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，不是絕對樂觀，因上海去庫存快有賴房價「倒掛」，以及物件鄰近地鐵沿線，沒有地鐵的遠郊建案賣得不好。

報導說，目前若干城市開始調整政策以打消庫存，像是放鬆限購，取消限售、支持合理住房消費，甚至鼓勵舉辦房產推銷說明會，營造促進住房消費的市場前景。

易居研究院判斷，若銷售數據不改善，預料第3季仍可能浮現去庫存周期加劇的可能。

另據中新社報導，中指研究院另一份數據也顯示，步入6月，新房市場活躍度延續回落態勢。6月前三周（5月29日─6月18日）重點50城商品住宅周均成交面積略低於5月周均水平，較去年同期（5月30日─6月19日）下降20%左右。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，端午假期期間，除個別城市外，各地推盤力度不足，多地以順銷為主，雖售樓處不斷推出優惠活動，但在市場情緒偏低及高溫天氣影響下，項目到訪量一般，銷售表現平淡。她說，近期的降息對市場預期的修復產生了一定積極效果，但對市場銷售端的實質性帶動有限。短期若有更多、更大力度的政策出台，市場預期或進一步好轉和修復，下半年樓市或溫和修復。