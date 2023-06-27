自貿試驗區 3年推164項重點工作

商務部近日印發「自貿試驗區重點工作清單（2023-2025年）」，明確未來3年相關自貿試驗區擬自主推進實施164項重點工作，每個自貿試驗區重點工作7-10項，包括重大制度創新、重點發展產業、重要平台建設及重大項目活動等。

新華社報導，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，以自貿試驗區建設10周年為契機，加快實施自貿試驗區提升戰略，推動高質量發展，商務部會同有關地方、部門制定上述工作清單。

一是加強分類指導。立足中央賦予各自貿試驗區的戰略定位及發展目標，以清單方式列明未來3年各自建設方向和重點事項。例如，支持廣東自貿試驗區積極深化與港澳在貿易、投資、金融等領域合作，推進與港澳規則銜接、機制對接；鼓勵廣西、雲南等自貿試驗區發揮沿邊區位優勢，推進邊民互市貿易進口商品落地加工。

二是促進改革創新。工作清單涵蓋了各自貿試驗區主動謀劃、自主推進的一系列重點工作，因地制宜不斷深化改革實踐創新。例如，上海自貿試驗區著力打造國際一流營商環境，深入推進「一網通辦」、「一業一證」改革，建立健全行業綜合監管制度；浙江自貿試驗區推進數字人民幣研發試點和跨境數據流動便利化試點。

三是強化系統集成。工作清單賦予各自貿試驗區集成性的目標任務，各地可在實施過程中不斷完善配套政策，加強重大制度創新系統集成、協同高效，形成更多可複製可推廣的制度創新成果。例如，天津自貿試驗區重點建設世界級的租賃產業集群，山東自貿試驗區積極開展海洋經濟創新。