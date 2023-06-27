5月指數較4月上升 棉紡織業景氣回升
中國棉紡織行業協會25日發布的2023年5月中國棉紡織行業景氣報告顯示，5月，中國棉紡織景氣指數為50.0，較4月上升0.7，位於臨界點，行業景氣水平有所回升。
中新社報導，5月份，國際環境複雜嚴峻，世界經濟整體增長乏力。國內方面，隨著穩增長穩就業穩物價政策效應持續顯現，生產需求逐步恢復，經濟運行保持復甦態勢。從行業看，棉紡織企業生產平穩增長，外貿市場繼續承壓，內銷市場逐步恢復。
從分項指數看，構成中國棉紡織景氣指數的7個分項指數中，原料採購指數、原料庫存指數、生產指數、產品銷售指數、產品庫存指數、企業經營指數均較4月上升，企業信心指數較4月下降。
5月，原料採購指數為51.0，較4月上升1.7，位於榮枯線上方。5月，原料庫存指數為49.7，較4月上升0.6，棉紡織企業原料庫存降幅有所收窄。5月，生產指數為50.2，較4月上升0.8，位於擴張區間，表明企業生產形勢向好。
5月，產品銷售指數為50.7，較4月上升1.7，再次升至榮枯線上方。5月，產品庫存指數為49.8，與4月持平，產品庫存水平繼續維持前期。當月，紡紗企業出庫相對樂觀。
5月企業經營指數為50.1，較4月上升0.6，表明企業經營效益有所改善。從構成企業經營指數的分項指標看，主營業務收入指數為50.5，較4月上升1.5；利潤總額指數為49.8，較4月上升0.8。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言