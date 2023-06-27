5月指數較4月上升 棉紡織業景氣回升

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國棉紡織行業協會25日發布的2023年5月中國棉紡織行業景氣報告顯示，5月，中國棉紡織景氣指數為50.0，較4月上升0.7，位於臨界點，行業景氣水平有所回升。

中新社報導，5月份，國際環境複雜嚴峻，世界經濟整體增長乏力。國內方面，隨著穩增長穩就業穩物價政策效應持續顯現，生產需求逐步恢復，經濟運行保持復甦態勢。從行業看，棉紡織企業生產平穩增長，外貿市場繼續承壓，內銷市場逐步恢復。

從分項指數看，構成中國棉紡織景氣指數的7個分項指數中，原料採購指數、原料庫存指數、生產指數、產品銷售指數、產品庫存指數、企業經營指數均較4月上升，企業信心指數較4月下降。

5月，原料採購指數為51.0，較4月上升1.7，位於榮枯線上方。5月，原料庫存指數為49.7，較4月上升0.6，棉紡織企業原料庫存降幅有所收窄。5月，生產指數為50.2，較4月上升0.8，位於擴張區間，表明企業生產形勢向好。

5月，產品銷售指數為50.7，較4月上升1.7，再次升至榮枯線上方。5月，產品庫存指數為49.8，與4月持平，產品庫存水平繼續維持前期。當月，紡紗企業出庫相對樂觀。 　　

5月企業經營指數為50.1，較4月上升0.6，表明企業經營效益有所改善。從構成企業經營指數的分項指標看，主營業務收入指數為50.5，較4月上升1.5；利潤總額指數為49.8，較4月上升0.8。

指數 庫存

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