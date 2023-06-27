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快遞達600億件 比去年早34天

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家郵政局監測數據顯示，截至6月24日，2023年中國快遞業務量已達600億件，比2019年達到600億件提前了172天，比2022年提前了34天。

據中國國家郵政局25日消息，6月份以來，大陸全國多個電商平台陸續啟動年中促銷活動，帶動了快遞業務量的新一輪增長。有數據顯示，6月1日-6月18日電商大促期間，快遞日均業務量突破4億件，市場規模擴增。

中國國家郵政局表示，快遞行業忙碌景象，展現了快遞業強大韌性，更彰顯出中國消費市場持續恢復的基礎沒有改變，消費規模擴大、結構升級的態勢仍在延續。

廣東為例，除了傳統電商大促外，粵港澳大灣區消費季、國際消費品博覽會、廣交會、流花國際服裝節等系列活動，帶動了快遞企業的業務量增長，快遞業務量連續三個月在28億件以上，業務收入重回兩位數增長，呈現強勁增長態勢。

入夏以來，荔枝、櫻桃、小龍蝦、冰淇淋、預製菜等產品寄遞需求激增，快遞企業加大冷鏈設備設施投入，促進包裝更規範，並採用運輸陸空結合方式縮短運輸時間，提供延伸至產銷兩端的一站式綜合服務解決方案。

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