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富士康砸43億元鄭州設新公司 涉及新能源車、AI
富士康在鄭州又有新動作，據大陸工商登記資訊平台「天眼查」訊息顯示，近日，「富士康新事業發展集團有限公司」在鄭州成立，註冊資本為人民幣10億元（約合新台幣43.2億元），業務範圍涉及AI基礎軟體開發、新能源汽車銷售、電池製造、智慧機器人研發等，近日已啟動大規模招聘，公司由鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司全資持股。
在此之前，富士康新事業總部於今年4月25日在鄭州揭牌，聚焦新興產業轉化落實，據近日發布的公開招聘內容，新事業總部作為集團面向「3+3」新興戰略產業發展的重要基地和中心，將聚焦電動汽車、電池、機器人等新興產業的發展，此次招聘包括EV類（電動汽車）、電池業務類和職能類三大領域，近100個職位。
根據「天眼查」訊息顯示，富士康新事業發展集團有限公司已於近日在鄭州成立，註冊資本人民幣10億元，登記經營範圍含企業總部管理、園區管理服務、AI基礎軟體開發、技術服務、新能源汽車整車銷售、電池製造、智慧機器人的研發等。
股東訊息顯示，該公司由鄭州富士康關聯公司鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司全資持股。
另，因新iPhone旺季將至，富士康鄭州再度大舉招工，上月底公布員工招聘獎金加碼，最高達人民幣3,500元。
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