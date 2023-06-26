人民幣兌美元中間價跌破7.2 再創逾7個月新低
端午過後，人民幣匯價持續走弱。中國人民銀行（大陸央行）授權中國外匯交易中心公布，26日，人民幣兌美元中間價報7.2056，較上一日調貶261個基點，創去年11月10日以來新低。
在此之前，離岸人民幣已於端午假期間一度貶破7.22關口，現報7.2096。
前一交易日，人民幣兌美元中間價報7.1795，在岸人民幣16時30分收盤價報7.1937，夜盤收報7.1740。
中金公司指出，當前經濟預期、美元指數等內外因素已經開始發生積極變化，這將有利於人民幣匯率擺脫此前的弱勢。
不過，中金公司坦言，中美利差倒掛（美國利率高於中國），以及季節性購匯等負面因素仍然存在，預計人民幣匯率在未來可能會經歷一段低位築底的時間。
至於近期大陸當局的降息措施，中金公司研報稱，這對人民幣匯率並非完全利空，隨著降息配合後續可期待的更多穩增長政策推出，經濟好轉預期有望得到進一步的鞏固，進而提振大陸國內資產價格表現，有利人民幣匯率。
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