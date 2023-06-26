陸推枸杞品牌 外銷50國
24日，《中國現代枸杞產業高質量發展報告2023》在第六屆枸杞產業博覽會上發布。
中新社報導，報告提到，經過各地長期探索實踐，中國大陸枸杞種植區不斷優化布局，甘肅、青海、寧夏三省區的枸杞種植面積已占大陸枸杞種植總面積的90％以上。
報告指出，隨著歐美等發達國家和地區消費者對大陸枸杞的逐步瞭解，枸杞的國外市場需求逐漸從日本、東南亞等亞洲地區和華人市場拓展到歐盟、美國和澳洲等50多個國家和地區。
同時，各主產省區不斷推進枸杞與文創、中醫藥等產業深度融合發展，持續提升產業鏈、價值鏈效益。
中國科學院院士、暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院院長蘇國輝團隊已證實枸杞提取物——枸杞糖肽具有改善抑鬱症狀、保護視網膜、緩解帕金森等功能。
目前，大陸已形成了寧夏中寧枸杞、甘肅靖遠枸杞、青海柴達木枸杞、新疆精河枸杞、內蒙古先鋒枸杞等12個著名的枸杞區域公用品牌，在推動現代枸杞產業高質量發展中發揮著不可替代的作用。
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