中德攜手 挖掘隱形冠軍企業

以「空中絲路、樞紐全球、中德攜手、智造未來」為主題的中德智能製造融合創新合作交流會24日在鄭州航空港經濟綜合實驗區（簡稱鄭州航空港）舉行。

中新社報導，德國隱形冠軍企業協會名譽主席、隱形冠軍之父赫爾曼·西蒙和28家德國隱形冠軍企業，以及來自中國大陸多地的中小企業、專精特新企業的近200名企業家代表參會，圍繞智能製造、企業發展等展開對接交流。

河南省副省長劉尚進在致詞中表示，河南近年來以空中絲綢之路建設為引領，推動四條絲路（空中、陸上、網上、海上）融合併進，把裝備製造業發展作為主攻方向。當前，河南正積極推進新一輪對歐合作，希望隱形冠軍理論能為河南近3000家專精特新企業、上萬家創新型中小企業提供有益借鑒，成就更多小巨人和製造業單項冠軍。

隱形冠軍概念由赫爾曼·西蒙首創，指在某個細分領域市場排名前三、年營業額不到50億歐元且不為公眾所熟知的中小型企業。

赫爾曼·西蒙在演講中表示，中小企業是推動世界經濟和社會發展的重要力量，一個國家想要真正在全球化中脫穎而出，需要多個隱形冠軍，即大量在製造和營銷方面處於世界一流的中小企業。

他認為，隱形冠軍企業的成功之道，主要在於專注、創新、全球化，中國大陸的專精特新小巨人企業是最有希望成為隱形冠軍的種子選手。

當日，鄭州航空港聚焦引進隱形冠軍和專精特新企業的「中德隱形冠軍企業示範園區」舉行了揭牌儀式，中國中小企業協會河南鄭州航空港辦事處、中國—中東歐（鄭州）航空物流跨境商貿產業創新園區同步揭牌。