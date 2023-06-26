非洲咖啡陸熱銷 激盪出茶香

24歲的四川遊客劉雪丹暑期和朋友到長沙遊玩，被中心城區一家中式古風裝修的「鴛央咖啡」門店吸引。在店員的推薦下，她下單了一款由桂花烏龍茶湯加上衣索比亞咖啡豆製作的飲品。

新華社報導，「鴛央咖啡」是湖南網紅茶飲品牌「茶顏悅色」旗下的咖啡子品牌。「門店90%以上產品都是以咖啡+茶的形式呈現。作為長沙本土品牌，我們期望將非洲和美洲原產地的咖啡豆和中國文化相融合。」鴛央咖啡營銷負責人羅艷說，門店超95%的消費者都是年輕群體。

「我很想試試加茶的中式咖啡是什麼滋味，沒想到很好喝！」劉雪丹表示，過去只知道非洲咖啡很好喝，沒想到和中國茶葉搭配起來更奇妙。

大陸是世界上最早種植茶樹和製作茶葉的國家。自古以來，中國人就喜歡以茶待客、以茶交友。近年來，隨著經濟快速增長以及咖啡文化的普及等，咖啡逐漸在「茶的國度」走紅。艾媒諮詢數據顯示，2021年，大陸一二線城市年人均喝掉3.8杯咖啡。

近年來，湖南依託中非經貿博覽會和湖南自貿試驗區兩大平台，推動建設非洲非資源型產品集散交易加工中心。2020年，非洲咖啡交易中心在湖南高橋大市場開業；2021年8月5日，湖南自貿試驗區首張咖啡烘焙加工小作坊證頒發，商戶也可以開始探索咖啡加工。

目前，湖南自貿試驗區打通了非洲直採、大陸加工、品牌孵化到產品銷售等環節，讓咖啡整體成本比市面同類產品要低約30%。2022年，高橋大市場咖啡銷售額達人民幣10億元，銷售咖啡豆2000噸，其中非洲咖啡豆占總銷量的約40%。

隨著咖啡消費群體逐步擴大，愈來愈多個人消費者來非洲咖啡交易中心購買機器、咖啡豆和報名咖啡培訓。在凱喜咖啡學院的培訓教室裡，「85後」至「00後」人群是主力。他們常常挑個周末，呼朋結伴來學習製作手沖咖啡。

非洲咖啡的走紅也為更多的企業帶來機遇。創立於2021年的「小咖主」是長沙一家以非洲咖啡為特色的咖啡連鎖品牌。創始人景建華介紹，線上直採和自建烘焙廠的模式讓公司繞過了中間環節，通過線上交易平台與非洲咖啡莊園主直接溝通，簡化交易過程，降低了綜合成本。