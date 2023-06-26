陸救青年就業 拚四箭齊發

為緩解日益升高的青年失業問題，大陸人社部昨天宣布，七月將啟動為期半年的「高校（大學）畢業生等青年就業服務攻堅行動」，以今年畢業但未就業的大專畢業生及正式登記失業的青年為對象，提供多方面就業協助，做到「周周有招聘、時時有崗位」。

大陸青年失業率居高不下，繼四月首次突破兩成後，五月又創新高。大陸國家統計局預估，大陸十六至廿四歲青年五月失業率達百分之廿點八，較四月增加○點四個百分點，大約六百萬青年仍沒有工作。

據央視報導，該計畫將於七至十二月實施，並以今年離校未就業的大專畢業生及在各級人社部門登記的失業青年，作為實施對象。

大陸人社部表示，力爭為有就業意願畢業生和登記失業青年，年底前實現就業或參加就業準備活動。

計畫有四大內容。一是「公布一系列服務內容」。要求各地級行政單位及以上的人社部門普遍發出公開信或服務公告，明列機構名錄、服務清單、招聘管道、求助途徑，為未就業畢業生等青年提供求職指引和便利。

二是建立兩個協助名錄。六月底前，各地人社部門掌握登記失業青年，形成登記失業青年協助名錄。七月底前，省級人社部門對接教育部門和大專，完成未就業畢業生訊息移交。

三是開展兩類就業協助。針對登記失業青年和今年度離校未就業畢業生展開實名服務，提供政策宣介、職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習機會。四是實施六項就業服務。推進就業政策落地，向畢業生等青年推送就業創業政策清單，透過數據比對精準識別政策對象等。

此外，舉辦畢業生等青年專場招聘，加密線上及面對面招聘，做到「周周有招聘、時時有崗位」。