上半年GDP估增6.2%

中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）季論壇昨（25）日發布大陸宏觀經濟分析與預測報告（2023年中期），報告預測，大陸上半年實際國內生產毛額（GDP）增長區間為6%-6.7%，基準數值預測為6.2%。

此外，考慮到經濟恢復進程和低基數效應，預計全年GDP增速為5.2%-6.1%，基準數值預測為5.7%。「宏觀熱、微觀冷」成為大陸經濟上半年一突出特徵。

報告執筆人之一、中國人民大學國家發展與戰略研究院教授、中國宏觀經濟論壇主要成員劉曉光分析大陸經濟復甦的痛點與難點集中表現在「5個20%」：青年群體調查失業率突破20%、工業企業利潤總額年減20%、地方土地出讓收入年減20%、房地產新開工面積年減20%、消費者信心指數的缺口高達20%。

報告指出，從三大需求來看，預計2023年消費增長8%，投資增長4.5%，出口下降4.9%，但淨出口增長1.8%，消費成為拉動短期經濟增長的主要動力。但報告也提及，當前總體經濟回暖向民眾就業和收入狀況的傳導、向企業績效狀況的傳導、向市場信心的傳導依然存在明顯的時滯和阻礙。